Ozempic mění víc než váhu. Léky na hubnutí tlumí i chuť na alkohol a další návykové látky
- Léky na hubnutí GLP-1 tlumí chuť na alkohol i jiné návykové látky.
- Nová studie ukazuje, že zpomalují vstřebávání alkoholu do krve.
- Farmaceutická „revoluce“ může zasáhnout i léčbu závislostí.
Léky ze skupiny GLP-1, jako je semaglutid, účinná látka přípravků Ozempic a Wegovy od společnosti Novo Nordisk, byly původně vyvinuty k léčbě cukrovky. Masově se však prosadily až poté, co lékaři zjistili, že výrazně podporují hubnutí a mění vztah pacientů k jídlu a pocitu sytosti.
Postupně se nyní ukazuje, že tyto léky mohou mít i další, překvapivý účinek. Řada uživatelů uvádí, že po zahájení léčby pociťují menší chuť na alkohol. Několik menších studií navíc naznačuje, že léky s GLP-1 mohou tlumit také touhu po cigaretách či opioidech, a otevírají tak prostor pro jejich využití v léčbě závislostí.
Vědci upozorňují, že přesný mechanismus zatím není jasný. Je nicméně již prokázáno, že GLP-1 ovlivňuje vylučování dopaminu a takzvaný systém „odměny“ a jeho vnímání v mozku, vědci však stále zkoumají, jak přesně tento proces funguje. Zároveň léky vyvolávají i další fyziologické změny, které mohou užívání návykových látek ovlivňovat nepřímo.
Ozempic mění, jak tělo tráví alkohol
Nová studie výzkumníků z Virginia Tech, publikovaná v časopise Scientific Reports, ukazuje, že GLP-1 mohou měnit i způsob, jakým tělo zpracovává alkohol. Účastníci studie během jedné hodiny vypili tři alkoholické nápoje, zatímco vědci sledovali hladinu alkoholu v krvi, glukózy a další životní funkce.
Ve srovnání s kontrolní skupinou se u lidí užívajících GLP-1 hladina alkoholu v krvi zvyšovala pomaleji a subjektivně se cítili méně opilí. Účinek alkoholu byl slabší a nastupoval se zpožděním. Pravděpodobným vysvětlením je zpomalené vyprazdňování žaludku, které je pro GLP-1 typické.
Podle autorů studie by tento efekt mohl snižovat riziko zneužívání alkoholu, protože rychle působící látky mají vyšší návykový potenciál. Výzkum však pracoval pouze s dvaceti účastníky a tak bude potřeba dalšího potvrzení na širší kohortě dobrovolníků.