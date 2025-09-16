Ojetiny budou dál zdražovat, roste zájem o zánovní vozy, říká šéfka největšího autobazaru Topolová
Průměrná cena prodaného ojetého auta v Česku se drží mezi 310 až 315 tisíci korunami a zájem o ně trhá rekordy. Zdražování pokračuje, důvodem jsou drahé nové vozy, dlouhé čekací lhůty na nová auta, ale i nejistota kolem cel, tvrdí v pořadu FLOW šéfka Aures Holdings Karolína Topolová.
„Letos vidíme meziroční růst cen pouze 6,7 procenta, což je příjemné, protože pocovidové roky zaznamenávaly i dvacetiprocentní meziroční růsty,“ říká popisuje Topolová situaci na trhu. Aures holdings v Česku provozuje mimo jiné síť autobazarů AAA Auto a působí na dalších třech trzích.
Do padesáti tisíc kilometrů a s garancí od výrobce
Tahounem poptávky jsou zánovní vozy. „To jsou vozy do dvou let stáří a do padesáti tisíc najetých kilometrů, stále s garancí od výrobce.“ Lidé podle Topolové volí nižší pořizovací cenu a okamžitou dostupnost. Autobazary mají za sebou podle ní rekordní letní prodeje. I díky nim se průměr prodaného bazarového auta pohybuje mezi 310 až 315 tisíci korun.
Češi nadále preferují spalovací pohony a silné postavení má domácí značka Škoda, která tvoří až třetinu prodejů. Elektromobilita v zemi sílí jen pozvolna: „U nás poměr elektroaut tvoří 2,7 procent z celkového počtu prodaných vozů.“
Rekordní rok a nový formát poboček
Skupina míří na další maximum, od začátku roku do půlky září prodala přes 71 tisíc vozů. Firma současně rozvíjí menší kontaktní pobočky pro online výběr a dovoz vozu.
Aures Holdings je proto ve skvělé byznysové kondici. V poslední době se spekuluje o tom, že o koupi společnosti má zájem i miliardář Daniel Křetínský (spolumajitel zřizovatele webu e15.cz). Firmu od roku 2014 většinově vlastní polsko-britský investiční fond Abris Capital Partners, který se ji už v minulosti pokoušel prodat.
Je obchod roku na spadnutí? I na to jsme se zeptali v rozhovoru ve FLOW manažerky Karolíny Topolové, která je generální ředitelkou a předsedkyní představenstva Aures Holdings. Podívejte se na celý rozhovor ve videu.