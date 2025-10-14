Rusko nás testuje. Drony doletí i do Prahy, válka na Ukrajině bude eskalovat, říká Kopečný
Vládní zmocněnec pro rekonstrukci Ukrajiny Tomáš Kopečný popisuje, jak se mění hrozby pro Evropu a co z nich plyne pro český i evropský průmysl. Podle něj už nejde jen o schopnost drony sestřelit, ale o to dokázat to dělat dlouhodobě a levně. „Rusko si nás testuje takovým způsobem, že to představuje přímou hrozbu pro bezpečnost,“ říká v rozhovoru pro FLOW a dodává: „Drony, které doletěly do Polska, by bez problémů mohly doletět i do Prahy.“
Rusko zkouší hranice, rozhoduje kvantita. Podle Kopečného se mění logika odstrašení: „Je to o počtech,“ říká k masivním útokům dronů na členy NATO. Varuje, že schopnost nestačí bez kapacity – Evropa musí zvládnout obranu v objemech, které jsou „udržitelné“. „Máme vyrábět to, co ekonomicky udržitelně dokáže sestřelovat ruské drony. Tak jednoduché to je,“ říká. Klasická PVO je příliš drahá: „Musíme jít jedinou možnou cestou – sestřelovat drony pomocí dronů.“
Ukrajina nám bude pomáhat, už se to děje
Ukrajina podle Kopečného vyrábí drony v řádech stovek tisíc až milionů ročně a Dánsku dnes už s výrobou i know-how pomáhají ukrajinské jednotky. Nikdo jiný nemá s obranou proti této hrozbě takovou zkušenost. Evropa teprve „chytá dech“.
Evropu podle Tomáše Kopečného čeká průmyslová proměna připomínající americkou mobilizaci čtyřicátých let: rozhodnou konkrétní zakázky a skutečná výrobní kapacita. Výrobní firmy už zjišťují, jak rychle se mohou přeorientovat z automotive na obranný materiál. Kopečný však dodává, že bez jistoty odběru k žádnému masivnímu přesunu nedojde.
Rozhovor s Tomášem Kopečným je součástí podzimní rozhovorové série Obrana a bezpečnost, kde dáváme prostor zástupcům soukromého i veřejného sektoru.
V rozhovoru ještě uslyšíte, proč je pravděpodobnost eskalace velmi vysoká a jaké scénáře může Rusko zkoušet v Pobaltí či v EU, proč je pro rekonstrukci stejně důležité duševní zdraví jako energetika a co bude Kopečný dělat po odchodu z funkce vládního zmocněnce ke konci roku.
