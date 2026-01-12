Tvrdý náraz nových politiků. Před bankami i Revolutem musí donaha, část přišla o účty
- Ve sněmovně usedl vysoký počet nováčků a někteří si stěžují, že jim jejich banky zmrazily účty.
- Nemohou počítat ani s pohodlným investováním do cenných papírů.
- Zákonodárci mluví o trestu za vstup do veřejného života a nepřiměřeném postupu ze strany bank a investičních platforem.
V žádných jiných tuzemských parlamentních volbách neuspělo více mladých politiků než v těch loňských. Do Sněmovny se na podzim dostalo dvanáct kandidátů mladších třiceti let, skoro polovinu poslanců navíc tvoří úplní nováčci. Pro některé z nich ale představuje nástup do funkce pomyslný náraz do reality toho, co znamená být politicky exponovanou osobou.
Například sedmadvacetiletému poslanci za Zlínský kraj Štěpánu Slovákovi (ODS) banka těsně před Vánoci dočasně zablokovala účet. „Po zvolení poslancem dělám přesně to, co mám: napíšu bance, že jsem PEP, tedy politicky exponovaná osoba, a prosím o informaci, jaké formuláře ode mě potřebujete. Pošlete je, já je elektronicky podepíšu, pošlu zpátky a mám za to, že je hotovo. Normální postup v roce 2025, ne? No tak ne,“ stěžoval si Slovák na síti X na svoje trable s Air Bank.
„Platím kartou. Zamítnuto. Znovu. Zamítnuto. Opakovaně. Tak se podívám do aplikace a tam na mě svítí nejlepší vtípek dne: na všech mých účtech 0,00 korun. Nula. Jak kdybych byl vymazanej z existence. Jdu na pobočku, protože co mi zbývá. A tam? Podepisuju úplně ty stejné papíry znovu, jen tentokrát vlastnoručně, protože elektronický podpis je u Air Bank jen dekorace,“ dodal mladý politik, po kterém banka předtím marně žádala doplnění podkladů. Dala mu to prý najevo prostřednictvím zprávy v aplikaci, které si ale Slovák nevšiml.
Air Bank nicméně přislíbila zlepšení komunikace ze své strany a účet odblokovala ještě ten samý den, kdy si právník a poslanec veřejně postěžoval. Někteří další novopečení politici však nemají důvod si na přístup finančních domů stěžovat. Alespoň prozatím. „Na rozdíl od mého stranického kolegy Slováka mám se svou bankou UniCredit výbornou zkušenost, kdy mě banka oslovila sama ohledně změny statusu mé osoby, se kterou byly spojeny některé náležitosti, které bylo třeba doložit či přenastavit. Obdobně proklientský přístup se dostal i mým blízkým, kteří jsou také pod částečnou kontrolou,“ popisuje poslankyně za Liberecký kraj Lucie Bartošová.
Politik jako příliš drahý klient?
Informování banky o získání statusu politicky exponované osoby, vyplnění majetkového přiznání nebo očekávaných příjmů ale nepředstavuje zdaleka jedinou zátěž, se kterou se politici setkávají ze strany bank nebo finančních institucí.
Banky, ale i zahraniční investiční platformy jsou tuzemskými a evropskými předpisy proti praní špinavých peněz nuceny prověřovat majetkové poměry politicky exponovaných osob ještě důkladněji než v případě běžných klientů. V praxi ale při výkonu svých povinností reagují podle zkušeností dalších politiků přemrštěně.
„Po mně například Raiffeisenbank vyžadovala doklad o poskytnutí přednášky. A znám mnohem horší případy buzerace a zneužívání postavení. Třeba zdůvodňování plateb na obědy do družiny pro dítě a podobně,“ vadí profesoru Univerzity Karlovy, egyptologovi a od roku 2024 senátorovi za STAN Miroslavu Bártovi. „I tento bordel a zneužívání nařízení je důvodem, proč veřejná správa přichází o řadu lidí, kteří by jinak rádi této společnosti nabídli své zkušenosti. Mrháme potenciálem,“ dodal.
Raiffeisenbank prostřednictvím mluvčí Terezy Kaiseršotové připomíná, že se řídí platnou legislativou, vyhláškou České národní banky a také některými metodickými pokyny a stanovisky Finančního analytického úřadu. Případy konkrétních klientů banka komentovat nemůže.
Ztížený přístup k investicím
Novopečení politici musejí počítat kromě zostřeného prověřování svých příjmů také s nemožností plně využívat investiční služby, které ve stále větší míře domácí banky nabízejí. „Konkrétně u nákupu amerických akcií máme dohodu se zahraničním partnerem, ze které jsou politicky exponované osoby vyloučeny. Mohou však využít další investiční nástroje, které nabízíme, například podílové fondy, dluhopisy a další,“ vysvětluje Alžběta Honsová z komunikačního oddělení Air Bank.
Zahraniční zprostředkovatelé investic ale postupují vůči politicky exponovaným osobám mnohdy ještě přísněji. Například poslanec ODS Jiří Havránek zmiňuje, že v souvislosti s jeho statusem politicky exponované osoby došlo na dvouměsíční blokaci prostředků v aplikaci eToro a k následnému zrušení účtu.
Zákonodárci mají podle svých slov problémy i s přístupem dalších podobných služeb. Europoslanec za ANO Tomáš Kubín popisuje, jak mu krátce po předloňských eurovolbách vypověděla konto bez udání důvodu platforma Mintos. Skutečným důvodem podle jeho přesvědčení bylo získání mandátu europoslance coby politicky exponované osoby. „U této investiční P2P platformy jsem přitom předtím vkládal mnoho let částky v řádu stovek eur,“ líčí Kubín, který je zároveň v Bruselu a Štrasburku součástí hospodářského a měnového výboru ECON.
„Jako člen ECON mám občas nějaká jednání se zástupci Revolutu, jehož aplikaci řadu let používám. Zeptal jsem se, co by se stalo, pokud bych přes Revolut chtěl investovat. Zda bych nedopadl stejně jako u Mintosu. Odpověď byla kladná,“ líčí Kubín. Ingrida Daunaravičienė z komunikačního oddělení Revolutu nicméně odmítla, že by její zaměstnavatel automaticky odpíral politikům investiční služby: „Revolut posuzuje každou žádost o zprostředkování investic individuálně.“ Zástupci Mintosu stejně jako eTora do uzávěrky tohoto textu na dotazy e15 nereagovali.
Politikem na doživotí
Politici navíc nemohou automaticky počítat s tím, že se jich extra drobnohled včetně případného omezení služeb týká jen dočasně. Někteří bývalí vysoce postavení veřejní činitelé upozorňují, že se dostávají pod zostřený dohled finančních institucí i dlouhá léta po konci svého mandátu. A není to žádné české specifikum.
Jak připomíná mluvčí Air Bank Alžběta Honsová, některé zahraniční standardy opatření proti praní špinavých peněz jsou v porovnání s Českem ještě přísnější a razí princip „jednou politicky exponovaná osoba, navždy politicky exponovaná osoba“. V tuzemsku může banka přehodnotit status PEP u konkrétní osoby nejdříve po roce od skončení výkonu veřejné funkce. „Existují ale rovněž případy, kdy je tato lhůta prodloužena,“ dodává Kaiseršotová z Raiffeisenbank.
„Jsem z aktivní funkce 18 let a zažívám to dodnes. Absurdní historky mám v zahraničí. Banky si mě obvykle googlily a protože jim vyjely nějaké rozhovory v televizi, usoudily, že jsem stále politicky exponovanou osobou. Zlatý hřeb byla banka žádající vysvětlit, proč jsem byl před 24 lety vězněn na Kubě. Peklo,“ popsal nedávno v reakci na nepříjemnosti mladého poslance Slováka bývalý ministr financí a současný realitní investor Ivan Pilip. Toho tehdy na téměř měsíc zadržel spolu s bývalým studentským aktivistou z dob sametové revoluce Janem Bubeníkem kubánský režim. Dvojice Čechů chtěla svou cestou na karibský ostrov podpořit místní disidenty.
Chyceni do vlastní pasti
„Ten systém kolem politicky exponovaných osob považuji za absurdní pakárnu. Ale v tom, že se z toho systému pomalu odchází. Jednou bude do kategorie PEP spadat přes 60 procent Evropanů,“ upozornil loni na jaře Miroslav Singer, který z čela České národní banky odešel v roce 2016 a za exponovanou osobu byl podle svých tehdejších slov považován stále.
Existují i další názory na to, co je největší úskalí současného uplatňování pravidel kolem politicky exponovaných osob. „Jedná se o obecnější problém, protože každá banka si vykládá nařízení o politicky exponovaných osobách jinak. Zde je třeba, aby bankovní asociace jasně stanovila pravidla,“ myslí si senátor Bárta.
Zástupci bank nicméně upozorňují, že za situaci jsou v první řadě zodpovědní sami zákonodárci. „Debatu ohledně pravidel přístupu k politicky exponovaným osobám vnímáme. Uvítali bychom nicméně spíše její koncepční a věcný rozměr,“ reaguje mluvčí České bankovní asociace Radek Šalša.
„ČBA není orgánem komorového typu jako například Česká lékařská komora nebo Česká advokátní komora, a tedy jí zákonem není svěřena pravomoc vydávat vůči jejím členským subjektům závazné pokyny či doporučení. To se samozřejmě týká i případného sjednocování postupů bank vůči politicky exponovaným osobám. Jsme nicméně připraveni k debatě o případné úpravě regulatorního prostředí,“ dodává Šalša s tím, že plošná změna přístupu k politicky exponovaným osobám musí mít podobu změny zákona. K debatě o ní by podle Šalši mohlo dojít například v rámci implementace dalšího evropského balíčku opatření proti praní špinavých peněz.