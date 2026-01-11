Náhrada za Hamley’s končí, Trump chce v Grónsku obejít Dány a co se děje ve Škodovce?
- Náhrada za Hamley’s končí. Na pražských Příkopech otevře německý módní řetězec.
- Trump chce patrně v Grónsku zcela obejít Dány. Evropa je vůči hrozbě anexe bezradná.
- Co se to děje ve Volkswagenu? Máme se bát o Škodovku? Koncern dělá změny, může z nich vyjít silnější.
- Jedinečný poklad z éry ČSSR. Nevybalená motorka ČZ 400 z roku 1973 se v USA prodala za statisíce.
Přečtěte si nejzajímavější články uplynulého týdne.
Náhrada za Hamley’s končí. Na pražských Příkopech otevře německý módní řetězec
Pražskou ulici Na Příkopě opustí řetězec Zara i zábavní dům Playground, který zde fungoval poslední dva roky. Nahradí ho německý módní řetězec. „Můžeme potvrdit, že otevřeme v Praze v ulici Na Příkopě nový obchod, a to na podzim roku 2026,“ uvedla pro e15 tisková mluvčí skupiny Jelena Stanojević.
Trump chce patrně v Grónsku zcela obejít Dány. Evropa je vůči hrozbě anexe bezradná
Experti míní, že Trumpovy plány na zisk Grónska jsou vážnější než kdykoliv dříve. Stále není jasné, jestli Bílý dům zvažuje anexi nebo půjde mírovou cestou a pokusí se dohodnout s ostrovany za dánskými zády. Evropa zatím poskytla Kodani jen prázdná slova podpory a nezdá se, že by chystala krizový plán.
Co se to děje ve Volkswagenu? Máme se bát o Škodovku? Koncern dělá změny, může z nich vyjít silnější
Zavírání továren, reorganizace výroby, propouštění a nejistota ohledně elektromobility. Důvodů k obavám o budoucnost největší německé automobilky a vlastníka mladoboleslavské Škody je hodně. Je ale důvod k panice?
Jedinečný poklad z éry ČSSR. Nevybalená motorka ČZ 400 z roku 1973 se v USA prodala za statisíce
Motorka ČZ 400 z roku 1973 se v USA prodala za víc než 300 tisíc korun. Československý stroj se stal sběratelskou raritou. Jedinečný kus možná nemá obdoby.
VIDEO: České firmy si neumějí říkat o evropské peníze, přicházejí o miliardy, říká ředitel Access EU Drnec v pořadu FLOW.