Češi se vzdávají nafty a přesedají do elektromobilů. Propadajícím emisím vládne Toyota
- Množství emisí oxidu uhličitého, které proudí do ovzduší z nově prodávaných aut v Česku, klesá.
- Čím dál méně se totiž prodává naftových vozů.
- Naopak těch elektrifikovaných míří do garáží firem i běžných zákazníků rok od roku více.
Jakkoliv je český zákazník vůči elektromobilitě stále spíše skeptický a většinou nakupuje automobily na benzin, z příklonu trhu k elektrifikovaným vozům nepřímo těží. Dýchá čím dál čistější vzduch. V Česku se totiž prodává čím dál více „čistších“ a zároveň méně „špinavých“ nových osobních vozů.
Průměrné homologované emise oxidu uhličitého u všech nových osobních aut, které si Češi loni zaregistrovali, totiž klesly na 128 gramů na kilometr, uvádí portál Čistá doprava podporovaný ministerstvem dopravy. Oproti roku 2024 tak proudilo z výfuků prodaných aut do ovzduší o pět gramů méně nežádoucího oxidu, k dosažení evropského průměru 107 gramů z roku 2024 má však Česko stále daleko.
Plíce v Česku žijících obyvatel za to vděčí proměně struktury trhu. Například podíl automobilů, které jezdí na naftu, loni poprvé klesl pod dvacetiprocentní hranici, vyplývá z dat Svazu dovozců automobilů. V případě benzinových vozů změna takřka nenastala, dál tvořily dvě třetiny z nově registrovaných osobních vozů. Těch si mimochodem Češi loni celkem pořídili 260 tisíc.
Každé desáté auto s nabíjením
Těch čistě elektrických, které jsou motorem krocení celkových emisí, zaregistrovali téměř čtrnáct tisíc, tedy 5,5 procenta, meziročně o procentní bod více. V součtu s hybridy tak platí, že každý desátý loni registrovaný „osobák“ byl vybaven externím dobíjením.
Není proto velkým překvapením, že „nejčistším“ značkám vévodí Toyota, jež se zaměřuje na vozy s hybridním pohonem. Žebříček nejčastěji registrovaných značek podle průměrných emisí oxidu uhličitého, který sestavuje výše zmíněný portál, ovládla s průměrem 114 gramů na kilometr.
Toyota nejenže dosáhla nejlepšího výsledku, zároveň byla třetí nejprodávanější značkou na českém trhu a ze všech výrobců zaznamenala největší meziroční pokles emisí, a to o deset procent.
„Průměrné emise oxidu uhličitého jsou stanoveny normou na základě jednotného testovacího cyklu. Reálné emise mohou být významně – pozitivně i negativně – ovlivněny jízdním stylem konkrétního řidiče a technickým stavem vozidla. Skutečné emise v reálném provozu pak dosahují obvykle vyšších hodnot mimo jiné s ohledem na zatížení vozidla, atmosférické podmínky, profil trasy, intenzitu provozu a podobně,“ připomíná portál Čistá doprava.
Toyotu v žebříčku následují Volvo a Renault. Nejprodávanější značka českého trhu – Škoda Auto – skončila čtvrtá s průměrem 121 gramů, oproti roku 2024 o sedm procent nižším. V žebříčku dvaceti značek s nejnižšími emisemi jsou dále Suzuki, Dacia, Peugeot, Opel, Hyundai, Volkswagen, Kia, Citroën, MG, Ford, BMW, nováčci žebříčku Nissan a Cupra, Mercedes-Benz, Audi a dvacátý SsangYong. Z top dvacítky naopak vypadla americká Tesla a Lexus.
Automobilky musejí postupně zvyšovat podíl nízkoemisních a bezemisních vozů na svých prodejích, chtějí-li se vyhnout pokutám Evropské unie. Tomu přizpůsobuje ceny i typy nabízených automobilů i česká jednička Škoda Auto. „Jsme na tom relativně dobře (z pohledu plnění emisních cílů a vyhnutí se pokutám, pozn. red.) díky velmi úspěšným prodejům elektromobilů Elroq a Enyaq.
Letos uvedeme na trh také Epiq, elektrický městský SUV crossover, a sedmimístný model na vrcholu našeho portfolia. Budoucnost je elektrická a navzdory současným výzvám se i nadále jasně zaměřujeme tímto směrem,“ řekl v rozhovoru pro e15 člen představenstva zodpovědný za finance značky Holger Peters.
Češi dýchají čistší vzduch
Kvalita ovzduší v Česku se v dlouhodobém pohledu zlepšuje, a to hlavně díky poklesu emisí z energetiky a průmyslu a postupné modernizaci zdrojů. Oficiální emisní bilance ukazují, že mezi roky 2005 až 2022 dál výrazně klesaly emise klíčových znečišťujících látek, mimo jiné oxidu siřičitého a oxidů dusíku, uvedlo už dříve ve své zprávě ministerstvo životního prostředí.
Že se může Čechům dýchat lépe, přinejmenším fyzicky, potvrzují i data Českého hydrometeorologického ústavu. Uvádí, že v letech 2023 a 2024 už nebyly na automatických stanicích překročeny imisní limity pro PM10 (polétavý prach) ani roční limit pro PM2,5 (jemnější frakce polétavého prachu). Roční limit pro oxid dusičitý se nepřekračuje od roku 2020, u oxidu siřičitého se nepřekračuje dlouhodobě.