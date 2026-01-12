Trumpův strop na úroky u kreditek zahájil výplach na bankovních akciích
- Trump volá po zákazu úroků nad 10 procent, bankovní akcie prudce ztrácejí.
- Barclays, Capital One i JPMorgan v propadu; trh reaguje strachem.
- Politický tlak na vydavatele kreditek roste – regulace hrozí i přes odpor sektoru.
Akcie amerických bank výrazně oslabily poté, co prezident Donald Trump vyzval, aby úvěrové společnosti omezily úrokové sazby na kreditních kartách na 10 procent na jeden rok, jinak podle něj porušují zákon. Trump stanovil termín pro dodržení tohoto limitu 20. ledna 2026 a zopakoval svůj slib ze své prezidentské kampaně, že „Američané nebudou dále okrádáni“ kreditními firmami a jejich vysokými úroky.
Komentáře Donalda Trumpa dle agentury Bloomberg zvýšily politický tlak na vydavatele karet, jako jsou třeba banky Barclays, JPMorgan Chase, Capital One či Citigroup. Úrokové sazby na kreditních kartách v USA se v posledních letech drží nad 20 procenty, což se stalo terčem kritiky zákonodárců jak z řad demokratů, tak i republikánů. Proti návrhům na regulaci se však silně postavila samotná finanční odvětví.
Okamžitě odmazané miliony
Na trhy zpráva dopadla v pondělí ráno okamžitě. V dosavadním londýnském obchodování klesly nejvíce například akcie Bacrlays - o 4,8 procenta, což je největší mezidenní pokles za poslední kvartál. V předobchodní fázi se pak na newyorském trhu propadl Capital One o 10 procent a American Express o 4,9 procenta. Mezi dalšími velkými bankami klesly tituly Citigroup o 4,3 procenta, JPMorgan o tři procenta a Wells Fargo o 2,4 procenta, vyjmenovává web CNBC.
Akcie širšího finančního sektoru také ztrácely: Bank of America poklesla o 2,45 procenta, Visa o 1,58 procenta a Mastercard o dvě procenta. Lehčí propady zaznamenaly i společnosti jako Wells Fargo a PayPal.
Například pro zmíněnou Barclays je kreditní byznys klíčovou součástí americké spotřebitelské divize, kde eviduje zhruba 20 milionů zákazníků a nedávný růst prostřednictvím akvizic portfolií značkových karet, včetně karet GM. Přebrala také úvěrové portfolio módního řetězce Gap. Mluvčí Barclays se k Trumpovým komentářům odmítl vyjádřit, uzavírá Bloomberg.