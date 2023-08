Furianti z řad českých střádalů svým bankám dopřávají. Raději bonbon než vysoký úrok! | e15.cz

Je to k nevíře. Česká národní banka drží úrok sedm procent a průměrná v bance uložená koruna úspor obyvatelstva nese ročně jenom 2,1 procenta. Ačkoli by se to zdálo logické, lidé už na sklonku loňského roku přestali ve větším měřítku převádět své volné peníze z běžných účtů na spořicí, termínované a jednoduše všechna taková ta konta, kde je vyšší úrok než nula nula nic. K mání jsou přitom šestiprocentní úroky absolutně bez rizika a v některých bankách dokonce nejsou peníze ani nedobytné. Češi se raději bolestivě snaží vydělat oněch šest procent na akciových burzách, anebo nakupují za šest procent ročně dluhopisy firem, o kterých v životě neslyšeli. Ano, je to k nevíře. A je to škoda.