Hypoteční refix jako jedna z tváří pekla: jak podepsat smlouvu s ďáblem co nejlevněji | e15.cz

Před majiteli bytů na hypotéku, kterým právě končí sladká éra friendly sazeb tak stojí zapeklitý rébus. Na kolik let si zabookovat sazbu právě nyní, když je úroková budoucnost zapeklitější než obvykle. ČNB ještě nedávno dělala dojem, že by úrokové sazby seškrtala až na dřeň. Boj s inflací ale zatím není ani zdaleka u konce a bankéři jsou tak zdrženlivější, než se mohlo zdát. Prodejci hypoték si zase chtějí pojistit inkaso vysokých úroků co nejdéle, a proto lákají, zdánlivě výhodnějšími sazbami znovu na pětileté fixace. Trh ovšem předpokládá, že za pět let budou úroky zcela jinde než dnes, a déledobá fixace by se tak nevyplatila. Jednoduše zmatek.Pár tipů, jak na fixaci, zkusíme probrat v dnešním dílu Zatracených čísel.