Kup byt a vydělávej na pronájmu. Výnos už někde předčil i nejlepší spořicí účty | e15.cz

Investiční byt už dávno není nesmyslnou prodejní pobídkou neúspěšných realitních makléřů. Spolu s poklesem cen bytů a růstem nájemného patří opět do slovníku českých konzervativních investorů, kteří zároveň nepočítají s tím, že by jednou jejich státní důchody vystačily na více než chléb a levnou limonádu. Neplatí to ovšem zdaleka univerzálně a seriózní obchodník by v jedné větě s investičním bytem měl i prozradit, kam pro něj jít a v jaké podobě dává smysl. A abyste se nemuseli spoléhat na samozvané experty v ošuntělém saku, dáme vám v dnešním dílu Zatracených čísel do rukou bedekr investičních bytů.