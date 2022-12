Tortura české výplatnice. Češi sténají ve španělských botách chudoby, zazní poslední au | E15.cz

Tohle Češi zažili naposledy po revoluci. Vulgární zdražování v kombinaci s jen směšně rostoucími mzdami vnáší do života lidí něco, na co už dávno zapomněli. Strach z chudoby. Osmiprocentní propad hodnoty českých výplatnic znamená, že průměrné české domácnosti o dvou pracujících chybí každý měsíc skoro sedm tisíc korun. Týden co týden se měnící cenovky dělají z návštěvy obyčejného supermarketu nechtěně adrenalinový zážitek, šéf vám v zasedačce tvrdí, že vyhlídky byznysu jsou nejisté a přidat nemůže, dobře placení ekonomové a tlachající analytici bez uzardění říkají, že česká ekonomika potřebuje vyšší nezaměstnanost a Česká národní banka chce udělat z vaší výplatnice inflační štít. A děti do toho všeho chtějí své hračky. Plačtivé drama, které navíc ještě nemá své poslední dějství. Nuzná story totiž nekončí. Proč Česko chudne, kdo za to může a kdy bude lépe?