New York obdaroval svět různými odnožemi jazzu a rocku, v sedmdesátých letech se tu zrodily dokonce tři zásadní hudební styly najednou – punk, disco a hip hop. Pokud jste již poznali všechny newyorské pamětihodnosti a nakoupili vše, co jste více (i méně) potřebovali, vypravte se s námi na třídenní znaleckou vycházku městem, která vám jej ukáže v atmosféře umělé mlhy a svitu reflektorů.

New York je městem s velkým M, totiž světovou megapolí, kde spatříte nebo zažijete něco zajímavého doslova na každém centimetru. Co se týká Newyorčanů, je to hemžící se panoptikum pitoreskních postav a postaviček různých národností, vyznání i pohlaví, o kterých platí, že jakmile Velké jablko opouštíte, rázem vám začnou chybět. Navíc je New York nekorunovaným královstvím hudby a stylu. O městě se občas tvrdívá, že je světovým místem číslo jedna pro živou hudbu. Během roku tam lze navštívit vyšší desítky tisíc koncertů a hudebních show. To je více než kdekoli jinde v poznaném vesmíru.

V New Yorku započali svou kariéru světoví top umělci – od Michaela Jacksona, Madonny, Debbie Harry a Elly Fitzgerald až po Boba Dylana, Lou Reeda, Ramones, Jay-Z nebo Run DMC. V odrazu newyorských mrakodrapů rozkvetl hip hop, disco, punk a new wave, utvářel se tu jazz, blues i folk. Bájné sály jako Carnegie Hall, Apollo Theatre a Radio City Music Hall patří k posvátným poutním místům milovníků hudby z celého světa. Jak zpívá David Bowie v Jean Genie: New York’s a go-go and everything tastes nice… Zde je návod fanatického nadšence do popkultury, jak bohatou hudební historii města nasát během třídenního itineráře.

1. den

Dolní Manhattan

Když jsem zkraje devadesátek pobýval na Lower East Side, byla to ještě poměrně vyhrocená část města, která žila z punkového dědictví a taky se již ohýbala pod zvuky dobového „gangsta rapu“. Dnes si tu garsonku místo tehdejších čtyř stovek pronajmete za čtyři tisíce dolarů a ještě budete rádi. Řada slavných dobových landmarků je již pryč, ale v rámci naší konceptuální procházky městem se stejně vyplatí je nalézt a nasávat skrze ně magický tep města.

Trash and Vaudeville

Nepoženu vás na provařenou Bowery, do „rodiště punku“, tedy zejména na adresu někdejšího slavného klubu CBGB (315 Bowery), kde dnes po desetileté epizodě s butikem značky John Varvatos sídlí umělecká galerie. Raději se vypravme o pár bloků dál, do ulice St. Mark’s Place. Trash and Vaudeville (č. p. 4) je legendární obchůdek, který svého času šatil kapely Ramones, Blondie, Iggyho Popa a Joan Jett. V přízemí zde Andy Warhol domluvil první koncert kapele Velvet Underground a během sedmdesátých let tu pravidelné happeningy provozovala Yoko Ono. I dnes zde zakoupíte limitovanou výstřední módu, a to za ceny na Manhattan překvapivě slušné.

Holiday Cocktail Lounge

Na St. Mark’s Place rovněž sídlí slavný bar Holiday Cocktail Lounge (č. p. 75), který podle všeho inspiroval pravidelnou návštěvnici Madonnu k sepsání jednoho z jejích prvních hitů – Holiday. Podnik založený v roce 1835 pořád existuje a vy si zde objednejte tradiční Danny’s Disco Fries, totiž domácí hranolky přelité sýrovou omáčkou s kuřecím gravy, ať se dostanete do ráže. A když už jsme v této ulici – na adrese 35 St. Mark’s Place zkraje devadesátek bydleli členové skupiny Deee-Lite, autoři slavné taneční pecky Groove is in the Heart… Holiday Cocktail Lounge | Holiday cocktail Lounge

Gaslight Café

Překročme tepnu Broadway linoucí se napříč celým Manhattanem a octněme se v západní části jižního Manhattanu, přesněji v proslulé Greenwich Village. Malebná bohémská čtvrť plná zeleně, předražených řemeslných obchodů a top restaurací kdysi bývala doménou chudých beatniků a hippies. Podnik Gaslight Café (116 MacDougal Street) patřil mezi beatnické mekky, tamější čtení poezie inspirovalo k první tvorbě Boba Dylana a v běhu let tu měli svá raná vystoupení takové hvězdy jako právě Dylan, Richie Havens, Jose Feliciano, Jimi Hendrix, Eric Clapton a Joni Mitchell si zde střihla svou newyorskou premiéru. Dnes na této adrese můžete jen zavzpomínat a udělat si oldschoolové tetování. Gaslight Cafe | Otta Tomáš

Café Wha?

Doslova přes ulici, na druhém rohu od někdejšího Gaslight Café, sídlí již od padesátých let Café Wha? (115 MacDougal Street). Zvenčí poněkud omšelý podnik platí za newyorskou kulturní instituci. V tamějším „house bandu“ začínal Bob Dylan, ale i Jimi Hendrix, kterého zde poprvé objevili členové britské skupiny Animals a vyslali jej navěky se proslavit do Londýna. V Café Wha? se uplatnil také mladičký Bruce Springsteen a vyjma hudebních hvězd zde svá první vystoupení zažili slavní standupisté jako Lenny Bruce, Richard Pryor, Joan Rivers, ale i Woody Allen. V téže ulici si také zaskočte na aperitivo do Caffé Dante (79 MacDougal Street), kam na něj pravidelně chodívali Patti Smith, Bob Dylan nebo fotograf Robert Mapplethorpe. Cafe Wha | Otta Tomáš

Blue Note

Blue Note není jen jazzovým klubem a slavným vydavatelstvím, je to globální brand, který je synonymem pro celý žánr. V památném newyorském místě napřesrok vypuknou oslavy pětaosmdesátin, ale stačí se podívat na listopadový program, který dokládá, že v Blue Note (131 West 3rd Street) drží pořád tempo s dobou – hostí tu například kytarového virtuóza Johna Scofielda, anebo hiphopového experimentátora s přízviskem Coutious Clay. Klub je zvenčí snadno rozeznatelný podle obřího piana nad vchodem. Pokud se sem vypravíte na koncert a budete mít před začátkem čas, hned za rohem je nenápadné basketbalové hřiště, kde místní borci předvádějí instagramovatelná kouzla.

