Alžběta II. královna popkultury: ovlivnila The Beatles a Bonda | E15.cz

Hudba

Královna Alžběta II. se objevila v repertoáru The Beatles, Queen, The Smiths i Sex Pistols. Paul McCartney, který byl do ní zamilovaný od útlého věku, složil krátkou písničku Her Majesty. „Její Veličenstvo je docela milá dívka, jednou ji udělám svou, jo, jednoho dne ji udělám svou,“ zpívá The Beatles. O královně jsou zmínky i v písních Penny Lane, For You Blue a Mean Mr. Mustard.

Kontroverzním mediálním trikem upoutala pozornost skupina Sex Pistols, když natočila píseň God Save The Queen, ve které zpívá „Bůh chraň královnu, není to lidská bytost“. Na obalu desky je panovnice zobrazena s očima a ústy zakrytými názvem kapely a textem písně. Autor skladby John Lydon přitom prohlásil, že přestože není zastáncem monarchie jako takové, nemá nic proti samotné královně.

The queen nebo Queen? Legendární rockovou kapelu Queen spojoval s britskou královnou nejen název. Letos v červnu zahrála na oslavě sedmdesáti let od královniny korunovace a v roce 2020 britská Královská mincovna vyrazila na počest kapely pamětní pětilibrovou minci.

Tam, kde končí láska, však začíná nenávist. Jedním z největších odpůrců královské rodiny je zpěvák Morrissey, který spolu s kapelou The Smiths vydal album s všeříkajícím názvem The Queen Is Dead, Královna je mrtva.

Umění

„Chci být stejně slavný jako anglická královna,“ řekl postmoderní malíř Andy Warhol a zpodobnil královnu v rámci své série Reigning Queens v roce 1985. Použil portrét královny pořízený v rámci stříbrného jubilea a vytvořil barevný obraz. Trvalo dlouhé roky, než královská rodina tento druh umění akceptovala. Královna dokonce v roce 2012 zařadila čtyři portréty do své sbírky, vystaveny byly ve Windsoru. Díla Andyho WarholaAutor: Profimedia.cz

Filmy

V kinematografii se postava britské královny objevila mnohokrát, ale první osobní zkušenost královny nebyla tak úspěšná. Princ Philip přišel s nápadem natočit dokument o soukromém životě královské rodiny, aby se panovnice přiblížila poddaným. Snímek s názvem Královská rodina vznikal ve spolupráci s veřejnoprávní BBC a soukromou ITV. Snímek uvedený v roce 1969 zachycoval členy královské rodiny, jak grilují, popíjejí čaj a tráví spolu čas. Vyvolal ale kritiku privilegií královské rodiny a Alžběta II. dokument po prvním odvysílání údajně zakázala.

Následovala řada úspěšných filmů s královskou tematikou. Ve snímku Bláznivá střela: Z archivů policejního oddělení (1988) monarchu zachránili před pokusem o atentát během návštěvy v Los Angeles. Komická scéna se objevila v komedii Johnny English (2003), kdy královna pod výhružkou smrti odmítla podepsat abdikaci do chvíle, než namířili pistoli na jejího psa.

Královna Alžběta vystupovala spolu s Jamesem Bondem v rámci zahajovacího ceremoniálu olympijských her v Londýně v roce 2012. Agent 007 ve speciálním videu vyzvedává Její Veličenstvo z Buckinghamského paláce, nasedají do vrtulníku a skáčou padákem přímo do arény. Olympiádu v Londýně zahájil klip s Alžbětou a Jamesem Bondem. Málokdo v první chvíli věřil, že v něm nevidí herečku, ale skutečnou královnu. A málokdo mimo okruh znalců taky věděl, že Alžběta II. skutečně pevně drží vládu ve svých rukách, jak ostatně onen krátký film naznačoval.Autor: Profimedia.cz

K nejznámějším dokumentům o britské královské rodině patří snímek The Queen, ve kterém Alžbětu II. ztvárnila Helen Mirrenová. Dokument BBC Elizabeth at 90 vyšel při příležitosti královniných devadesátých narozenin. Nejaktuálnější seriál o životě královské rodiny se jmenuje The Crown a pochází z produkce Netflixu, kde královnu ztvárnila nejdříve Claire Foyová a poté Olivia Colmanová. V prvních dvou řadách televizní verze The Crown přesvědčivě ztvárnili královský pár Claire Foy (34) a Matthew Robert Smith (35). Seriál pro Netflix vznikal v letech 2016 a 2017 ve Velké Británii.Autor: Omega, Netflix

Parodie na královnu se objevila i v animovaných seriálech Family Guy a Mimoni. V prvním se pokoušeli ukrást pramen královniných vlasů a ve druhém charakterizují animovanou královnu většinou bílé šaty, velké přední zuby, dlouhé hnědé vlasy a vždy nezbytná šerpa. Audienci u královny se sendvičem s marmeládou měl i medvídek Pú.

Módní styl královny Alžběty II.