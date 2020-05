Polsko roste nepřetržitě už tři dekády. Změní to koronavirus? | E15.cz

Polsko zaznamenává nepřetržitý hospodářský růst téměř 30 let, čímž se v Evropě nemůže pochlubit žádná jiná země. Současná vláda především sklízí plody dlouhodobé politiky svých předchůdců. Ekonomika jako jediná v Evropě neklesla ani během minulé finanční a dluhové krize. Je jasné, že letos poprvé od roku 1991 hospodářský pokles přijde, to ale není nic výjimečného a překvapivého v době, kdy všechny země uzavíraly kvůli pandemii koronaviru celá odvětví.

Nejmenší pokles

Pokud by se potvrdil bruselský odhad snížení hrubého domácího produktu Polska o 4,3 procenta, Varšava by si i letos udržela své postavení premianta. To na druhé straně neznamená, že by hospodářské potíže nepocítili obyvatelé Polska – tak jako je pocítí lidé v jiných zemích. Zalekla se i vládní strana Právo a spravedlnost (PiS) a odmítala odklad prezidentských voleb kvůli obavám, že by ekonomický propad mohl snížit šance jejího kandidáta na vítězství.

Polsko je ekonomicky relativně dobře připravené na krizi i díky tomu, že vláda premiéra a bývalého bankéře Mateusze Morawieckého zatím zemi z dlouhodobé trajektorie stabilního hospodářského vývoje nijak nevychýlila. Navíc klade silný důraz na potřebné inovace, což zjevně ocenil i Microsoft. Vláda také reaguje na koronavirovou krizi silným fiskálním stimulem ve výši více než 11 procent HDP, a to z velké části přímými rozpočtovými výdaji – podle analýzy expertů ING vůbec největšími v Evropě. Premiér ujišťoval, že podnikatelé nebudou muset splácet 60–75 procent pomoci.

Kaczyński není Orbán

Politologové si možná ještě budou lámat hlavu nad tím, zda nějakou roli v ekonomické politice země nehraje skutečnost, že nejvýznamnější polský politik a šéf strany PiS Jaroslaw Kaczyński nemá vše pod přímou kontrolou jako maďarský premiér Viktor Orbán. Politoložka Edit Zgutová v článku pro web think-tanku Visegrad Insight připomíná, že se to potvrdilo v politické bitvě o datum prezidentských voleb. Šéf strany PiS Kaczyński nakonec musel dojednávat kompromis se šéfem strany Porozumění Jaroslawem Gowinem. Jaroslaw Kaczyński se ale podle Edit Zgutové už dříve hodně věnoval různým „koňským handlům“, aby zabránil fragmentaci uvnitř vlády, která dlouhodobě čelí sporům mezi centristy a radikální pravicí.

Z pohledu ekonomů v každém případě Kaczyński vsadil na správnou kartu, když v roce 2017 prosadil výměnu premiérky Beaty Szydlové právě za kompetentního ekonoma Mateusze Morawieckého. Pro okolní svět může paradoxně právě on ztělesňovat kontinuitu třicetiletého vývoje, na jehož počátku byly reformy Leszka Balcerowicze, liberálního ekonoma z úplně jiného politického tábora.