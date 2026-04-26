Atentátník cestoval z Kalifornie s brokovnicí. Cílem střelby ve Washingtonu byla americká vláda
- Úřadující ministr spravedlnosti potvrdil, že cílem ozbrojeného útoku na galavečeři byl prezident Donald Trump a členové jeho administrativy.
- Podezřelý jednatřicetiletý učitel z Kalifornie byl zadržen v lobby hotelu s brokovnicí a noži poté, co postřelil člena ochranky.
- Útočník, který před incidentem cestoval přes celé USA, čelí obvinění z pokusu o vraždu federálního úředníka a v pondělí stane před soudem.
Prezident Donald Trump a představitelé jeho administrativy byli pravděpodobnými cíli zmařeného útoku na galavečeři s korespondenty Bílého domu ve Washingtonu. Dnes to v rozhovoru s televizí NBC News uvedl úřadující americký ministr spravedlnosti Todd Blanche.
Tajná služba v sobotu večer místního času (dnes 2:35 SELČ) evakuovala prezidenta a další členy vlády poté, co ozbrojený muž začal střílet v hotelu, kde se událost konala. Na místě byl zadržen podezřelý učitel a herní vývojář Cole Tomas Allen. Prezident, první dáma Melania Trumpová, viceprezident J.D. Vance ani členové kabinetu nebyli při střelbě zraněni.
„Zdá se, že se skutečně zaměřil na lidi z vlády, pravděpodobně včetně prezidenta,“ řekl Blanche v pořadu Meet the Press a dodal, že podezřelý nejspíš cestoval vlakem z Los Angeles do Chicaga a poté do Washingtonu.
VIDEO: Střelba na galavečeři s Trumpem, Melanií a Vancem: Muž zaútočil na ochranku
Postřelen byl jeden z členů prezidentovy ochranky. Podle Trumpa měl na sobě neprůstřelnou vestu. Média později informovala o jeho propuštění z nemocnice. Podezřelý bude v pondělí před federálním soudem obviněn z útoku na federálního úředníka, použití střelné zbraně a pokusu o vraždu federálního úředníka, uvedl Blanche.
Ministr dodal, že neví, zda má útok nějakou souvislost s Íránem. Na ten Spojené státy na konci února společně s Izraelem zaútočily a vysoce postavený bezpečnostní činitel Teheránu Alí Larídžání následně Trumpovi pohrozil, že by mohl být „eliminován“.
Muž v neprůstřelné vestě vyzbrojený několika zbraněmi zaútočil na bezpečnostní kontrolní stanoviště v hotelu Washington Hilton. Tajná služba uvedla, že zadržený byl ozbrojen brokovnicí a byl zadržen poté, co zahájil střelbu na člena ochranky v lobby hotelu, tedy jinde, než se konala galavečeře. Kromě střelných zbraní u sebe měl muž i nože, uvedly úřady.
Zadržený podle stanice CBS News sdělil policistům, že zamýšleným cílem útoku byli představitelé Trumpovy administrativy. Prozatímní šéf washingtonské policie Jeffery Carroll nicméně předtím uvedl, že na podobné závěry je zatím brzy.
Allenovi je asi 31 let a žije v pobřežním městě Torrance v Kalifornii, nedaleko Los Angeles, sdělil agentuře Reuters jeden z příslušníků bezpečnostních složek. Absolvent Kalifornského technologickém institutu (Caltech) se podle Reuters živí jako učitel na částečný úvazek a vývojář her. Agenti Federálního úřadu pro vyšetřování (FBI) se podle CNN přes noc shromáždili před domem spojeným s Allenem právě v Torrance.
Trump přišel na večeři Sdružení zpravodajů Bílého domu (WHCA) poté, co akci při předchozím působení ve funkci bojkotoval. WHCA zastupuje novináře a média, která pokrývají dění v Bílém domě a činnost prezidenta. Galavečeře s novináři se koná již od roku 1924 a pro Bílý dům tradičně bývá jedním ze společenských vrcholů roku. Podle tradice na ní vystupuje prezident se sebeironickým projevem. Vedle zástupců médií se jí účastní i řada celebrit. Výtěžek ze vstupného putuje na dobročinné účely.