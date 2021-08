Polovina nových automobilů v USA budou k roku 2030 elektromobily | E15.cz

Top události

Americké automobilky zrychlí přechod na elektromobilitu

Prezident Spojených států Joe Biden se ve čtvrtek dohodl s představiteli automobilového průmyslu na výrazném zrychlení přechodu dopravního sektoru na uhlíkovou neutralitu. Až padesát procent nových amerických vozů dodávaných na trh mají k roku 2030 tvořit elektromobily. Automobilky se zároveň zavázaly snížit své emise skleníkových plynů do roku 2026. Biden také vyzval podniky, aby se všechny důležité komponenty potřebné k produkci elektrických aut od polovodičů až po baterie do konce dekády vyráběly na území USA. Dané závazky jsou v souladu s prezidentovými dlouhodobými politickými cíli. Biden chce, aby Spojené státy k roku 2030 snížily svou celkovou uhlíkovou stopu o polovinu.

Lukašenko možná staví nové vězení pro své odpůrce

U běloruské obce Navakolasava vzniká zařízení, které by mohlo být vězeňským táborem, určeným pro odpůrce autoritářského režimu prezidenta Alexandra Lukašenka, uvedla americká CNN. Podle záběrů z dané lokality a svědectví tamních obyvatel mají budovy neprůhledná okna, jsou obehnané elektrickými ploty a střeží je nové pohyblivé kamery. Celý areál má asi osmdesát hektarů. Vstup dovnitř je zakázán, hlídají ho bezpečnostní složky. Běloruští opoziční aktivisté se už dříve obávali, že po zaplnění běžných věznic by vláda mohla začít v zemi zřizovat trestanecké tábory. V pondělí uplyne přesně rok od posledních běloruských voleb, které odstartovaly masové protesty proti Lukašenkovu režimu. Ty skončily zatčením desetitisíců lidí.

Z trhů a burz

Akcie zpevňovaly, výjimkou byla jen londýnská burza

Americké akcie ve čtvrtek zaznamenaly strmý růst a indexy S&P 500 a Nasdaq Composite dokonce uzavřely obchodování na nových rekordech. Prvně jmenovaný posílil o 0,6 procenta. Druhý přidal 0,78 procenta. Ve výrazném zisku skončil i Dow Jones, který rovněž zpevnil o 0,78 procenta. Investory ovlivnila především pozitivní data z amerického trhu práce. Zdražovala i ropa a nejsledovanější kryptoměny. Naopak zlato a stříbro přibližně o půl procenta zlevnily. Evropské burzy včera také převážně rostly. Německý DAX si připsal 0,33 procenta, francouzský CAC 40 vyskočil o 0,52 procenta a celoevropský STOXX Europe 600 je vyšší o 0,36 procenta. Výjimkou byl pouze britský FTSE 100, jenž o 0,05 procenta oslabil.

Tencent chce koupit polského výrobce videoher

Čínský technologický gigant Tencent má údajně zájem o převzetí polského vývojáře počítačových her 1C Entertainment, píše polský deník Rzeczpospolita. Tencent by chtěl do firmy investovat přes svoji nizozemskou dceřinou společnost Proxima Beta Europe. Finanční detaily transakce ani to, v jaké fázi se obchod nachází, ale prozatím nejsou známy. 1C Entertainment byla založena v roce 2017 a vedle Polska má pobočky i v Česku, Maďarsku, Rusku a na Kypru. V minulosti usilovala o vstup na akciovou burzu ve Varšavě, proces byl ale na konci roku 2019 zastaven.

Tweet dne

Branson's Virgin Galactic to sell space flight tickets starting at $450,000 https://t.co/UkFM3VnSNo pic.twitter.com/WkuDsMB8Wl — Reuters (@Reuters) August 6, 2021

Kosmická společnost Virgin Galactic známého britského miliardáře Richarda Bransona začala oficiálně nabízet letenky do vesmíru široké veřejnosti. Jejich cena začíná na 450 tisíci dolarech (9,6 milionu korun) za sedadlo.

