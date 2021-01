Passport Index 2021: Češi se bez víz dostanou do 184 zemí světa | E15.cz

Ačkoli se budou muset Češi a nejen oni v příštích letech zřejmě prokazovat před nástupem do letadla potvrzením o očkování či testu, víza do většiny zemí na světě mít nemusí. Spolu s Řeckem, Maltou a Austrálií má totiž Česko osmý nejsilnější pas na světě, díky kterému se jeho obyvatelé dostanou bez potíží do 184 zemí. Vyplývá to z žebříčku nejužitečnějších cestovních dokladů, který každoročně sestavuje britská poradenská firma Henley & Partners.