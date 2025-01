Slovenský premiér Robert Fico svými slovy o přípravě státního převratu vytváří kouřovou clonu, která má zakrýt ostatní a závažnější problémy, s nimiž se Slovensko v současné době potýká. Přešel do protiútoku a snaží se odvrátit pozornost od kritiky, které se mu v posledních týdnech dostalo. Ta se totiž nesoustředí jen na Ficovu zahraničněpolitickou orientaci, ale také na sociální otázky, na které mohou reagovat i voliči vládní koalice. Shodují se na tom politologové oslovení e15. Co dalšího podle nich Fico sleduje? Jaké problémy tíží Slováky a co je čeká v příštích dnech?

Co tvrdí Fico o státním převratu?

Fico varoval, že opozice a neziskový sektor chystají na Slovensku „majdan“ s cílem sesadit kabinet a rozvrátit zem, s čímž jim mají údajně pomáhat experti, kteří se podíleli na podobných akcích v zahraničí. Tvrdí, že se chystají okupovat vládní budovy a bránit výkonu moci. Odvolává se na údajné informace ze zprávy tajných služeb SIS a na čtvrtek svolal bezpečnostní radu státu. V pátek budou po celém Slovensku protivládní protesty, podle Fica je cílem těchto aktivit vyvolat zásah bezpečnostních složek proti demonstrantům.

Jak se vyjádřil slovenský prezident?

I slovenský prezident Peter Pellegrini tvrdí, že v zemi existuje skupina lidí, která chce vyhrocovat napětí či útočit na ústavní zřízení s cílem svrhnout vládu. Úřady ale podle něj demonstrace zakazovat nebudou, ani se nechystají vyhlásit výjimečný stav.

Co obsahovala tajná zpráva SIS?

SIS, jejímž šéfem je nyní syn místopředsedy sněmovny za Ficovu stranu a trestně stíhaného policejního exprezidenta Tibora Gašpara, oznámila, že získala informace o organizované dlouhodobé činnosti, jejímž cílem je destabilizace země. Fico ze zprávy četl na části schůze sněmovny, která kvůli tomu musela být neveřejná, což vedlo k jejímu předčasnému konci, aniž by parlament hlasoval o opozičním návrhu na odvolání vlády.

Zpráva údajně obsahovala informace o organizátorech občanských protestů a jejich komunikaci. K e-mailu se přihlásila nevládní organizace, která uvedla, že ho připravila s využitím umělé inteligence (AI). Deník Sme napsal, že se jednalo o návrh protestních aktivit na nadcházející týdny a většina e-mailu byla podle listu formulována formou otázek a návrhů.

Autoři v emailu uvažovali o nenásilných blokádách silnic či vládních budov a opakovaně zdůraznili nenásilné formy občanského protestu. Chtěli „využívat jasná fakta, vizuální komunikaci (infografiky, videa), humor k odhalení nepravdivých tvrzení vlády, zesílit pozitivní poselství nebo zapojit známé osobnosti a odborníky, aby obhajovali nenásilný charakter akcí“.

O co Fico svými výroky usiluje?

„Jedná se o koordinovaný protiútok vůči opozici s cílem vygradovat situaci do stavu, kdy se jedná o ohrožení suverenity Slovenska, jak jsme ostatně viděli i na úterním jednání Národní rady, kde se řešilo vyslovení nedůvěry Ficově vládě. Vláda by s největší pravděpodobností toto hlasování ustála, ale využila příležitosti a konflikt přemalovala do roviny vnitrostátní bezpečnostní hrozby,“ uvedl politolog Michal Malý z IPS FSV UK.

I politolog Pavol Struhár z univerzity v Trenčíně zdůraznil, že Ficovi se oznámením podařilo zmařit hlasování o odvolání vlády, domnívá se ale , že tyto „kroky mají spíše odvrátit pozornost od kritiky, které se mu v posledních týdnech dostalo“. Ta se „totiž nesoustředila pouze na Ficovu zahraničněpolitickou orientaci, ale také na sociální otázky, na které mohou reagovat i voliči vládní koalice,“ vysvětlil dále politolog. „Zároveň jsou tyto kroky kouřovou clonou, která má zakrýt ostatní a závažnější problémy, se kterými se Slovensko v současné době potýká,“ konstatuje.

Jaká opatření přijala bezpečnostní rada Slovenska?

Bezpečnostní rada, která na Ficův podnět jednala ve čtvrtek, doporučila vládě přijmout „potřebná", ale nijak konkrétní opatření a bezpečnostním složkám dál monitorovat situaci. „Půjde spíše o preventivní opatření, aby veřejná shromáždění nenarušovala veřejný pořádek a majetek občanů,“ okomentoval výsledek jednání Struhár.

Využije premiér bezpečnostní složky vůči opozici?

„Fico sám podotkl, že žádná vodní děla a podobné prostředky se využívat nebudou, lze proto spíše očekávat zásah bezpečnostních složek až v případě, kdy dojde alespoň k minimálnímu porušení shromažďovacího zákona. Nemyslím si, že by přímo použil bezpečnostní aparát vůči parlamentní opozici,“ řekl Malý. Ani podle Struhára to není pravděpodobné. „Předpokládám, že vše skončí politickými prohlášeními o hrozbách ze zahraničí. To bude sloužit k ovlivňování veřejného mínění,“ vysvětlil.

Vzroste Ficovi popularita?

„V takto polarizované společnosti může podle mého názoru maximálně stabilizovat svou současnou podporu, případně zastavit její pokles," uvedl Struhár. Podle Malého ale mohou premiérovy kroky vést k mobilizaci voličů vládní koalice, kteří by mohli začít organizovat protesty na její podporu.

Jak dění souvisí se slovenským obratem na Východ?

„Ficovy kroky lze vnímat jako součást širší strategie, která zahrnuje posun zahraniční politiky. Zmínkami o majdanu nebo o údajných ‚profesionálních‘ organizátorech protestů z Gruzie se zároveň snaží rozmělnit kritiku, že odtahuje Slovensko od Západu směrem k Východu. Tímto způsobem obrací narativ a tvrdí, že to právě Západ destabilizuje Slovensko,“ domnívá se Malý.

Od jakých problémů Fico odvrací pozornost?

„Slovensko v současné době zažívá mnoho krizí. Za zmínku stojí například velmi špatný stav zdravotnictví," uvedl Malý. „Hlavním problémem je však takzvaná konsolidace, kdy vláda zvýšila DPH, což vedlo k růstu cen. Vláda je kritizována za to, že realizuje zcela opačnou politiku, než jakou voličům slibovala ve volbách,“ dodal.

Konsolidaci jako jeden z problémů zmiňuje i Struhár. „V současné době mají lidé kvůli konsolidaci nižší příjmy, DPH byla zvýšena na 23 procent a některé sociální dávky byly sníženy. Kromě toho jsou tu praktické problémy, jako je nefunkčnost katastru nemovitostí, problém s vydáváním receptů pro lékárny, ale také neustálé hrozby bombovými útoky ve školách. Teprve nedávno se podařilo ukončit propouštění lékařů, ale učitelé jsou stále ve stávkové pohotovosti. A v neposlední řadě se diskutuje o zahraničněpolitické orientaci Slovenska nebo o kontroverzních personálních změnách v oblasti kultury a životního prostředí. To vše vytváří napětí a tlak na vládu a konkrétně na Roberta Fica,“ uzavřel Struhár.