Disney zklamal investory špatnými výsledky. Google dostal pokutu | E15.cz

Top události

Google musí platit

Italský antimonopolní úřad udělil ve čtvrtek vysokou pokutu americké společnosti Google. Internetový gigant musí Itálii zaplatit 102,8 milionu eur, přes 2,6 miliardy korun. Google si podle tamních úředníků vysloužil trest za zneužívání svého dominantního postavení na trhu. Měl například upřednostňovat svoji aplikaci Mapy Google k vyhledávání dobíjecích stanic pro elektromobily před platformou Enel X Italia. „S rozhodnutím úřadu nesouhlasíme a zvážíme naše další možnosti,“ řekl mluvčí Googlu serveru Euronews. Není to však ani zdaleka poprvé, co americká firma dostala v Evropě za stejný prohřešek pokutu. Třeba v březnu 2019 musela zaplatit Evropské unii 1,49 miliardy eur.

Polsku hrozí vysoká inflace

Polská centrální banka by měla co nejrychleji navýšit své rekordně nízké úrokové sazby, aby tak zastavila rostoucí inflaci. Alespoň si to myslí uznávaný polský ekonom a člen Národní hospodářské rady Eugeniusz Gatnar, který je známý svou otevřeností. Inflace v Polsku nedávno překonala 3,5 procenta a dostala se tak na nejvyšší úroveň za posledních 12 měsíců. V červnu by podle Gatnara mohla dosáhnout pěti procent. Většina ostatních členů ekonomické rady nicméně Gatnarův názor nesdílí a hodlá držet úrokové sazby na současných hodnotách až do poloviny příštího roku.

Z trhů a burz

Evropské akcie uzavřely smíšeně, americké zpevnily

Burzy ve Spojených státech ve čtvrtek zastavily propad z předešlých dní a výrazně posílily. Investory povzbudila zejména pozitivní data z amerického trhu práce. Dow Jonesův index se zvýšil o 1,29 procenta. S&P 500 zpevnil o 1,22 procenta a Nasdaq Composite přidal 0,72 procenta. Evropské akciové trhy se včera na směru neshodly. Zatímco německý DAX a francouzský CAC 40 zakončily obchodování v plusu, britský benchmark FTSE 100 a celoevropský STOXX Europe 600 oslabily. Dařilo se sektoru služeb, naopak třeba tituly těžařských společností prudce zlevnily.

Disneyho tržby se propadly

Americká mediální společnost The Walt Disney Company včera nadělila investorům nepříjemné zklamání. Korporace oznámila své hospodářské výsledky za druhé finanční čtvrtletí, které skončilo 3. dubna. Její tržby za dané období klesly o třináct procent na 15,61 miliardy dolarů, zhruba 329 miliard korun. Kvůli rozvolňování vládních restrikcí proti šíření pandemie se také zpomalil růst předplatitelů streamovacího kanálu Disney Plus. Platforma měla na začátku dubna 103,6 milionu platících zákazníků. Analytici přitom odhadovali, že bude mít téměř o šest milionů více. Akcie Disneyho se po běžných obchodních hodinách propadly o 3,7 procenta.

Tweet dne

Cycling to work is a good start to the day. As an MP, I often cycled to work, weather permitting. Today was the first time cycling to the office since I became Prime Minister in January 2021. Hopefully I can #biketowork more frequently in the summer. pic.twitter.com/iJyb4It6I0 — Kaja Kallas (@kajakallas) May 13, 2021

„Jezdit na kole do práce je skvělý způsob jak nastartovat váš den. Jako poslankyně jsem často jezdila do práce na kole, když to počasí umožnilo. Dnes je to poprvé, co jsem přijela do kanceláře na kole, od chvíle kdy jsem se v lednu 2021 stala premiérkou. Doufám, že během léta budu moci takto cestovat do práce častěji.“

Estonská premiérka Kaja Kallasová propaguje zdravý životní styl.

Stane se dnes