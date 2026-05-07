Do Lotyšska z Ruska přiletěly dva drony. Úřady prověřují možný zásah ropného skladu
- Na východě Lotyšska se zřítily dva cizí drony, uvedla ve čtvrtek ráno stanice LSM.
- Jeden bezpilotní stroj podle ní mohl narazit do skladu ropy.
- Drony vletěly do lotyšského vzdušného prostoru z ruského území, ale to nutně neznamená, že se jedná o ruské stroje, píše lotyšská stanice, podle níž podobné incidenty v minulosti způsobily ukrajinské drony, které útočily na ruské přístavy ve Finském zálivu.
Přesná místa dopadů bezpilotních strojů zatím nejsou podle LSM upřesněná, ale úřady brzy ráno vydaly varování před ohrožením vzdušného prostoru ve třech okresech ležících u hranic s Ruskem. Kolem 5:30 místního času (4:30 SELČ) lotyšská armáda informovala o zřícení dvou dronů na území pobaltské země.
Jeden z dronů mohl spadnout v oblasti města Rēzekne, kde policie přijala hlášení o kouři stoupajícím z místního skladu ropy, píše LSM. Prvotní informace naznačují, že tam mohl spadnout jeden z dronů, uvedla policie. Hasiči po příjezdu na místo podle LSM zjistili, že otevřený plamen už není vidět. Hasiči poté začali chladit jednu ze skladovacích nádrží.
Zbloudilé ukrajinské drony
V březnu se dostalo do pobaltských zemí Lotyšska, Estonska a Litvy, které jsou členy NATO a Evropské unie, několik zbloudilých ukrajinských dronů, napsala ve čtvrtek agentura Reuters. Předpokládá se, že Ukrajina tehdy vypustila drony k útoku na cíle v Rusku.
Ukrajina se už přes čtyři roky brání rozsáhlé ruské vojenské agresi. Moskva zpravidla v noci vysílá na Ukrajinu desítky až stovky dronů, přičemž Kyjev reaguje vlastními údery zaměřenými na vojenské a energetické objekty nepřítele. Uvádí, že chce oslabit možnosti Moskvy financovat válku penězi z prodeje ropy a plynu. Ukrajina před časem zintenzivnila dronové útoky na ruské ropné rafinerie a exportní trasy, z nichž některé se nacházejí poblíž ruských hranic s pobaltskými zeměmi a Finskem, napsal už dříve Reuters.