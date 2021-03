Facebook se dohodl s News Corp na placení za zprávy v Austrálii | E15.cz

Británie chystá inovace veřejné dopravy

Spojené království investuje tři miliardy liber, přes 91 miliard korun, do inovací ve veřejné dopravě v Anglii, upozorňuje server CNBC. Londýn svůj záměr označil za „nejambicióznější reformu sektoru této generace“. Až 4000 autobusů mají v budoucnu jezdit buď na elektřinu, nebo na vodík. Ve všech vozech má být umožněno platit bezkontaktně pomocí mobilní aplikace. Celkově se také navýší počet autobusových spojů. Plán ovšem nebyl schválen jednomyslně. Podle kritiků bude nový systém nevýhodný pro lidi, kteří si nerozumí s moderními technologiemi, a povede ke změně statusu řidičů, kteří se z klasických zaměstnanců změní na živnostníky.

Navalnyj v „koncentračním“ táboře

Ruský opoziční předák a kritik Kremlu Alexej Navalnyj je zadržován ve vězeňském táboře ve Vladimirské oblasti, severovýchodně od Moskvy. V pondělí o tom informoval samotný Navalnyj na svém Instagramu, kde také sdílel aktuální fotografii, na níž má čerstvě vyholenou hlavu. Tábor je známý přísným dozorem nad vězni. Místo věznění Navalného bylo od minulého týdne neznámé. Jeho právníci pouze věděli, že byl přestěhován do jiného zařízení. „Neměl jsem tušení, že je možné vytvořit skutečný koncentrační tábor 100 kilometrů od Moskvy,“ píše Navalnyj v příspěvku na sociální síti.

Burzy v USA rostly, evropské padaly

Americké akcie zahájily týden růstem. Index S&P 500 se zvýšil o 0,65 procenta. Dow Jones zpevnil o 0,53 procenta a Nasdaq Composite přidal 1,05 procenta. Naopak prudce se propadla hodnota nejsledovanějších kryptoměn. Bitcoin odevzdal šest procent. Západoevropské burzy převážně klesaly. Nejvíce německý DAX, který se snížil o 0,28 procenta. Britský FTSE 100 a francouzský CAC 40 oslabily shodně o 0,17 procenta. Celoevropský STOXX Europe 600 zůstal na nule. Všichni investoři vyhlížejí dnešní zasedání amerického Fedu, které může napovědět, jak moc budou centrální banky dále podporovat ekonomiku.

Murdoch si plácl s Facebookem

Facebook se dohodl s vydavatelstvím News Corp miliardáře Ruperta Murdocha na placení za zpravodajství v Austrálii. Dohoda přichází jen pár týdnů poté, co australská vláda přijala kontroverzní zákon, který měl americké technologické giganty k placení tamním mediálním domům za obsah donutit. News Corp se již dříve dohodla také se společností Google. Murdochova korporace kontroluje přibližně 70 procent australského mediálního trhu, patří mu například deníky The Australian, The Daily Telegraph či The Herald Sun. Finanční detaily ani podmínky nové smlouvy nebyly zveřejněny.

This evening I tested positive for COVID-19. I will remain at home until my recovery. Fortunately e-Estonia enables me to continue fulfilling all the tasks of the head of government virtually. Stay healthy!