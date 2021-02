Francouzské ekonomice hrozí další recese | E15.cz

Zavírat, či nezavírat

Francouzský prezident Emmanuel Macron má před sebou velmi nelehké rozhodnutí. Pokud už potřetí plošně uzavře ekonomiku kvůli šíření nemoci COVID-19, země skončí v další recesi. Francouzské hospodářství v loňském čtvrtém kvartále kleslo o 1,3 procenta. V případě dalšího lockdownu se v letošním prvním čtvrtletí podle agentury Bloomberg sníží o další procento. Když se ale opatření nezpřísní, mohl by hrubý domácí produkt naopak o 1,5 procenta vyrůst. Ve Francii denně přibývá kolem 20 tisíc nových případů koronaviru. Většina sousedních zemí se rozhodla pro lockdown.

Na Slovensku chybí lékaři

Slovensko se uprostřed pandemie potýká s nedostatkem zdravotnického personálu. Hned v několika krajích chybí lékaři, sestry i záchranáři. Řada přetížených nemocnic marně shání desítky nových zaměstnanců. Ve čtvrtek na to upozornil slovenský deník SME. Například Fakultní nemocnice s poliklinikou v Žilině potřebuje šest nových lékařů a dvacet sester. Východoslovenský ústav srdcových a cévních chorob v Košicích hledá dvanáct sester. Pětimilionové Slovensko nyní eviduje přibližně dva tisíce pozitivně testovaných osob na COVID-19 denně.

Americké akcie rostly

Akciovým trhům v USA se včera dařilo. Pomohly jim dobré hospodářské výsledky některých velkých firem a také příznivý vývoj americké ekonomiky. Všechny tři nejsledovanější benchmarky se zvýšily o více než jedno procento. S&P 500 a Nasdaq Composite uzavřely obchodování na nových maximech. Ve čtvrtek převážně zpevňovaly také burzy v západní Evropě. Německý DAX se zvýšil o 0,91 procenta a francouzský CAC 40 o 0,82 procenta. Výjimkou byl pouze britský FTSE 100, který klesl o 0,06 procenta.

Apple nakupoval na Sundance

Technologičtí giganti jako je Apple nebo Netflix investují rekordní částky do nezávislého filmového průmyslu. Snaží se tak rozšířit svoji nabídku na digitálních streamovacích platformách. Třeba Apple si koupil za 25 milionů dolarů, zhruba 540 milionů korun, nezávislé nízkorozpočtové drama Coda, které mělo premiéru minulý týden na americkém filmovém festivalu Sundance. Prestižní festival si tak i v letošním roce přijde na slušné výdělky, přestože musel kvůli pandemii zrušit tradiční účast hereckých hvězd a omezit množství návštěvníků.

Activists from the India's United Hindu Front burned posters of climate activist Greta Thunberg and singer Rihanna after both commented on social media supporting the ongoing farmer protests in the country https://t.co/B44gc2O9GN pic.twitter.com/TItqig69hi