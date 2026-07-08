Hormuz znovu na hraně války. Americká odveta proti Íránu rozkolísala světové trhy
- USA podnikly rozsáhlé údery proti Íránu po útocích na tři tankery v Hormuzském průlivu.
- Teherán obvinil Washington z porušení mírové dohody a pohrozil přerušením jednání.
- Eskalace konfliktu vyvolala poplach v Perském zálivu a prudce zvýšila ceny ropy.
Spojené státy v úterý podnikly rozsáhlou sérii útoků proti desítkám cílů v Íránu. Podle americké armády šlo o reakci na útoky proti třem obchodním lodím proplouvajícím Hormuzským průlivem. Írán následně obvinil Washington z porušování červnové mírové dohody a varoval, že za těchto okolností nebude pokračovat v jednáních. Eskalace zároveň vyvolala obavy z narušení lodní dopravy v Hormuzském průlivu a prudce zvýšila ceny ropy.
Oblastní velitelství amerických ozbrojených sil CENTCOM uvedlo, že útoky mají Íránu způsobit „velké škody“ za to, že se zaměřil na komerční plavidla. Podle serveru Axios, který se odvolává na nejmenovaného amerického činitele, byly údery čtyřikrát až pětkrát silnější než ty z konce června.
Američané se podle tohoto zdroje zaměřili na íránské systémy protivzdušné obrany, systémy pro sledování pobřeží, protiletadlové rakety, základny protilodních řízených střel, základny pro vypouštění dronů i přístavní infrastrukturu.
Íránská státní média informovala, že exploze se ozývaly ve městech Sirík a Bandar Abbás a na ostrově Kešm. Několik lidí podle nich utrpělo zranění.
Útoky na tankery znovu rozdmýchaly napětí
Bezprostředním impulzem k americké odvetě byly útoky na tři obchodní plavidla v oblasti Hormuzského průlivu.
Britská námořní služba UKMTO uvedla, že nejprve byl v Ománském zálivu nedaleko ománských břehů zasažen katarský tanker přepravující zkapalněný zemní plyn (LNG), na kterém následně vypukl požár. Později byl poblíž ománského pobřeží poškozen také saúdskoarabský ropný tanker a třetí obchodní loď zasáhl dron. Plavidlo pokračovalo v plavbě a bylo jen lehce poškozeno. Oběti hlášeny nebyly.
Íránská státní televize uvedla, že na katarský tanker zaútočily íránské síly poté, co plavidlo ignorovalo jejich varování. Katar útok označil za nepřijatelný a za závažné porušení mezinárodního práva.
Podle memoranda o porozumění, které Washington a Teherán podepsaly v polovině června, měly Spojené státy začít ukončovat námořní blokádu íránských přístavů a Írán měl po dobu 60 dnů zajistit bezpečný průjezd obchodních lodí Hormuzským průlivem. Obě strany se zároveň zavázaly dodržovat příměří platné od 8. dubna. Washington i Teherán se nyní navzájem obviňují z porušování této dohody.
Írán: Éra šikany skončila
Předseda íránského parlamentu Mohammad Bágher Ghalíbáf obvinil Spojené státy ze zásadního porušování mírové dohody.
Vedle amerických útoků zmínil také obnovené sankce na íránskou ropu, výhrůžky dalšími údery, porušování dohodnutého režimu v Hormuzském průlivu a pokračující izraelské útoky v Libanonu.
„Éra šikany a vydírání skončila. My se nevzdáváme,“ uvedl Ghalíbáf.
Také íránský ministr zahraničí Abbás Arakčí prohlásil, že mírová jednání mezi Teheránem a Washingtonem nebudou pokračovat, pokud bude americký prezident Donald Trump Íránu dál vyhrožovat. Spojené státy podle něj musí respektovat červnovou dohodu.
Trump přitom už v pondělí prohlásil, že Írán buď uzavře dohodu, nebo Spojené státy „dokončí svou práci“. „Raději bych uzavřel dohodu, protože nechci ovlivnit 91 milionů lidí. Během jedné hodiny jim můžeme zbourat mosty. Můžeme jim vyřadit dodávky energie,“ řekl.
Nové sankce a poplach v Perském zálivu
Napětí dále zvýšilo rozhodnutí amerického ministerstva financí zrušit výjimku, která umožňovala obchodování s íránskou ropou. Úřad pro kontrolu zahraničních aktiv (OFAC) oznámil, že ode dneška již není možné uzavírat nové transakce s íránskou ropou. Výjimka měla původně platit do 21. srpna.
Na vývoj okamžitě reagovaly ropné trhy. Severomořská ropa Brent večer zdražovala o více než pět procent na zhruba 76 dolarů za barel, obdobně rostla i americká ropa WTI.
„Hlavním tématem dnešního rána je střelba na loď v Hormuzském průlivu. To do ceny opět vnáší určitou geopolitickou rizikovou prémii,“ uvedl analytik Saxo Bank Ole Hansen.
Napětí se mezitím přeneslo i do dalších států Perského zálivu. V Bahrajnu a Kuvajtu se rozezněly sirény. Kuvajtská armáda oznámila aktivaci protivzdušné obrany kvůli útokům nepřátelských dronů a raket, jejich původ ale neuvedla. Bahrajnské ministerstvo vnitra vyzvalo obyvatele, aby zachovali klid a přesunuli se na nejbližší bezpečná místa.
Křehké příměří mezi Spojenými státy a Íránem se tak po poslední vlně amerických útoků znovu ocitlo ve vážném ohrožení.