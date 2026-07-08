Čím vyšší pozice, tím víc máme pocit, že všechno víme. To je v éře AI zrádné, říká šéfka Vodafonu Luca
- Top manažeři v debatě v rámci klubu elite15 na festivalu v Karlových Varech rozebrali, jak technologický pokrok mění moderní leadership.
- Podle šéfky Vodafonu Violety Lucy už v byznysu nestačí jen dravost, klíčovou vlastností se stává odolnost.
- Lídři v diskusi varovali před slepým podléháním AI, lidský kontakt bude v budoucnu ceněným benefitem.
Redakce e15 zamířila na Mezinárodní filmový festival v Karlových Varech, kde ve spolupráci s Vodafonem uspořádala v prostorách Vodafone Business Lounge v hotelu Thermal komorní setkání klubu elite15. První debata s názvem Transformátoři byznysu se věnovala tomu, jak technologický pokrok a umělá inteligence mění dnešní svět a jak se tomu musí přizpůsobit samotní lídři i firmy.
V diskusi, kterou moderoval šéfredaktor e15 Nikita Poljakov, sdíleli své zkušenosti Violeta Luca (generální ředitelka Vodafone ČR), Alexandra Kala (šéfka Profimedu) a Adam Juřica (CEO TCF Capital). Zkušenosti z telekomunikací, e-commerce i investičního světa ukazují jedno společné: masivní investice do technologií jsou bez silné firemní kultury a kritického myšlení odsouzeny k neúspěchu.
Podle šéfky Profimedu Alexandry Kaly bychom neměli umělé inteligenci bezhlavě podléhat. „Řešila jsem nedávno s kolegyní pracovní záležitost přes WhatsApp a její argumentace byla viditelně generovaná AI. Řekla jsem jí, ať s tím přestane a začne se se mnou bavit zase jako člověk,“ uvedla příklad z praxe. Adam Juřica k tomu dodal, že AI je nejvhodnější využívat na repetitivní úkony, nikoli ke kreativní činnosti.
Odolnost jako nová rychlost
Zatímco v minulých letech byla hlavním měřítkem úspěchu dravost a rychlost růstu, dnešní doba si žádá odolnost. „Před pěti lety jsem se poměrně často ptala, zda jsme dostatečně rychlí. Dnes se ptám, zda jsme dostatečně odolní,“ vysvětlila obecenstvu Luca.
Perspektivu dravého e-commerce a investiční platformy přinesl Adam Juřica, který mluví o schopnosti přizpůsobit se situaci. „Nejistota pro mě není o tom, co vyloženě přijde dál. Je to o tom, zda dokážeme včas reagovat. Uděláte chyby, vyberete špatnou cestu, najmete nesprávné lidi. Musíte být ale schopni okamžitě změnit kurz. Pokud to dokážete, nejistota není hrozbou,“ vysvětlil. V prostředí orientovaném na extrémní výkon je podle něj nejlepší obranou proti chybám upřímnost. „Když zavedete pravidlo no-bullshit policy, zmírní to mnoho chyb. Vyžaduje to ale specifickou atmosféru v organizaci a vysoce motivovaný tým,“ dodal Juřica.
Roboti v call centrech šetří čas
Jak vypadá implementace AI v praxi, ukazuje samotný Vodafone. Ten začal budovat datovou strategii už před lety a dnes zhruba pětinu všech zákaznických interakcí odbavuje pokročilý virtuální superagent. „Doba odezvy, přesnost i spokojenost zákazníků jsou u robota paradoxně vyšší než při interakci s člověkem. Pokud je tón neutrální, komunikace není hloupá a vyřeší problém okamžitě, lidé to oceňují,“ popsala zkušenosti Luca.
Budoucnost s AI však paradoxně přinese renesanci lidského kontaktu, myslí si Alexandra Kala. „Mladou generaci digitální platformy a online svět svým způsobem unavují. S tím musíme pracovat. Zákazníci si za lidskost a prémiovou péči v budoucnu rádi připlatí,“ dodala manažerka.
Odvaha myslet jinak
Největší chybou moderního CEO je podle panelistů podlehnout iluzi vlastní neomylnosti. Lídři se shodli, že k práci dobrého šéfa patří i pochybnosti o sobě samém. Violeta Luca podotkla, že neschopnost sebereflexe často provází právě vysoce postavené manažery. „Čím vyšší pozici zastáváme, tím víc máme pocit, že všechno víme. To může být v dnešním světě zrádné,“ uvedla s tím, že lidé na nejvyšších postech si musí udržet touhu neustále se zlepšovat.
V nestabilním světě musí manažeři spoléhat na data, schopné lidi kolem sebe, kteří se nebojí šéfa zpochybnit, a především na odvahu opustit staré vyjeté koleje. „Musíme se neustále ptat sami sebe: Jsme dostatečně odvážní? Myslíme neotřele? Pokud jen děláme věci postaru, v budoucnu nevyhnutelně prohrajeme,“ uzavřel diskusi Juřica.
Ve středu 8. července proběhne druhá festivalová diskuse Klubu elite15 na téma deepfakes s podtitulem Kdo je ještě skutečný? Deepfakes, AI a konec důvěry v digitální svět.