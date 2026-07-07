Kdo v NATO zbrojí nejrychleji? Zkuste uhádnout státy, které překonaly USA
- Kdo vydává v NATO nejvíc na obranu?
- Které další země kromě Česka nesplnily výdajový závazek?
- Hrozí zemím nějaké sankce?
Začíná summit NATO, na kterém budou lídři diskutovat aktuální bezpečnostní situaci ve světě. Jedním z dalších důležitých témat bude plnění závazků vůči alianci v podobě investování do obrany. A Česko na jednání přijíždí jako jeden ze tří černých pasažérů.
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Uhádnete výdaje států NATO na obranu? 🛡️
*Data z vyjádření tajemníka NATO Marka Rutteho nebo od představitelů jednotlivých států
Navzdory původním odhadům Česko nakonec ani loni nesplnilo závazek vydávat alespoň dvě procenta HDP na obranu. Premiér Andrej Babiš (ANO) před časem řekl, že NATO pro loňský rok uznalo výdaje ve výši 1,85 procenta. Že Česko závazky neplní, potvrdil i generální tajemník aliance Mark Rutte.
Česko tak mimo jiné doplatilo na účetní trik, kdy jako výdaje na obranu vykázalo například některé investice do infrastruktury nebo výdaje na bezpečnost pocházející z jiných rezortů než z ministerstva obrany. NATO tento postup do jisté míry umožňuje, ale není jisté, jestli každou takovou investici uzná. Bývalá ministryně obrany Jana Černochová (ODS) řekla, že NATO letos využilo novou metodiku pro výpočet plnění závazků a žádné mezirezortní výdaje loni neuznalo.
Co se týče závazků k NATO v letošním roce, tak na tom Česko nebude o moc lépe. Babiš nedávno přiznal, že dvě procenta HDP na obranu, která jsou mimochodem zakotvená také v zákoně, jeho vláda nenaplní ani letos. Dodal ale, že v příštích letech už by alianční závazky Česko splnit mělo.
USA i NATO zvedají výstražný prst
V centrále NATO z neplnění závazků nadšení nejsou. S kritikou přišel také americký ministr obrany Pete Hegseth. Ten řekl, že některé země musejí zkrátka dělat víc a že tyto spojence budou Američané na neplnění závazků upozorňovat. Šéf NATO Rutte dodal, že v posledních letech celkově obranné výdaje spojenců rekordně narostly, zároveň ale potvrdil, že kromě Česka závazky nesplnily ani Slovinsko a Albánie.
Právě k Albánii směřují první náznaky možného trestu za nesplnění závazků. Podle zdrojů agentury Reuters by země mohla přijít o pořádání summitu NATO v příštím roce, který má hostit hlavní město Tirana. Stojí za tím odpor Spojených států, kteří neplnění závazků kritizují. Bílý dům ovšem tuto informaci nechtěl komentovat. Mluvčí albánské vlády řekl, že zatím žádné rozhodnutí nepadlo.
Navyšování výdajů na obranu je v kontextu bezpečnostní situace v posledních letech v NATO velkým tématem. Členské státy se loni na setkání v nizozemském Haagu dohodly, že výdaje na obranu zvýší v příštích letech až na pět procent HDP. Z toho 3,5 procenta by mělo mířit na základní obranu, například na vojáky a zbraně, a zbylých 1,5 procenta na širší opatření související s obranou, jako je třeba kybernetická bezpečnost.