Investoři baží po českých bondech. Staly se hitem a za měsíc vydělaly více než pražská burza i Wall Street
České státní dluhopisy se po uklidnění mezinárodního napětí proměnily v mimořádný investiční hit.
Svým zhodnocením dokázaly tuzemské vládní bondy zastínit i akciové trhy.
Za tímto zvratem stojí opadající strach z inflace a změna očekávání ohledně budoucího vývoje úrokových sazeb.
Až téměř tři procenta nad inflací. Takové zisky ještě zhruba před měsícem nabízely české státní dluhopisy. Napříč Evropou i světem šlo takřka o raritu, když jedinou relevantní zemí, která tuzemským bondům dokázala v této disciplíně sekundovat, bylo Polsko. Důvodem byla vrcholící blízkovýchodní krize, kdy byl mezinárodní kapitál ochoten nakupovat bondy menších zemí jen s patřičně tučnou úrokovou přirážkou. Pak se ale téměř přes noc změnila situace a české vládní dluhopisy se staly investičním hitem.
Píše se devatenáctý květen a investorská masa přepíná své doposud inflačně vyhrocené vnímání budoucího světa na střízlivější úroveň. Dluhopisy některých zemí začnou velkým hráčům takřka přes noc připadat jako směšně levné. Do puntíku to platí pro bondy české vlády. Okamžitě se stanou předmětem zájmu velkého kapitálu a jejich cena začíná růst. Nebývá obvyklé, aby státní dluhopisy zhodnocovaly více než akcie. V posledních pěti týdnech to ale beze zbytku platí.
Bondy zazářily
Zatímco pražská burza zhruba od zmíněného květnového milníku prakticky stagnuje a americký akciový index S&P 500 vydělal investorům v tomto období zhruba dvě procenta, české bondy zvládly o polovinu více. Jak uvádí S&P Czech Republic Sovereign Bond Index, tuzemské státní dluhopisy podražily zhruba za pět týdnů o necelá tři procenta. Spolu s tím automaticky klesl i jejich výnos. Ten je zásadní pro náklady státu na obsluhu dluhu, jejichž rozhodující položkou jsou právě úroky.
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