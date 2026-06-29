Ostrá reakce z Hradu. Spor o summit NATO se mění v ústavní test pro vládu
- Prezident Petr Pavel odmítl výzvu premiéra Andreje Babiše, aby na summit NATO do Ankary neletěl.
- Podle hlavy státu vláda nerespektuje předběžné opatření Ústavního soudu ani dosavadní protokolární zvyklosti.
- Pavel trvá na tom, že účast na summitu je jeho ústavní povinností, a znovu navrhl kompromisní řešení.
Prezident Petr Pavel odmítl výzvu premiéra Andreje Babiše (ANO), aby se letos neúčastnil summitu Severoatlantické aliance (NATO) v Ankaře. Podle hlavy státu je účast na vrcholném jednání jeho ústavní a pracovní povinností. Zároveň vládu obvinil, že svým postupem nerespektuje předběžné opatření Ústavního soudu ani dosavadní protokolární zvyklosti.
„Výkon ústavních pravomocí prezidenta není libovůlí. Je to v podstatě jeho ústavní povinnost. Prezident nemá možnost se rozhodnout, které pravomoce vykonávat bude a které ne,“ uvedl Pavel v živém vysílání na Facebooku. Podle něj ho premiér svou výzvou žádá, aby své pracovní povinnosti nevykonával. „Takovou žádost já splnit nemohu,“ dodal.
Premiér Andrej Babiš po pondělním jednání vlády prohlásil, že by prezident mohl projevit velkorysost a summitu se letos navzdory rozhodnutí Ústavního soudu neúčastnit. Podle něj by mohl Českou republiku reprezentovat až na příštím summitu.
Prezident navrhuje kompromis
Pavel zároveň na sociální síti X uvedl, že vláda přistupuje k jeho účasti na summitu způsobem, který je podle něj v rozporu s předběžným opatřením Ústavního soudu. Kabinet by podle prezidenta měl až do konečného rozhodnutí soudu postupovat podle dosavadních zvyklostí, tedy umožnit hlavě státu zastupovat Českou republiku jako vedoucímu národní delegace jak na neformální večeři lídrů, tak na následném jednání Severoatlantické rady.
Prezident znovu nabídl kompromis. Navrhuje, aby se s premiérem rozdělili o účast na dvou hlavních jednáních summitu – jednoho by se zúčastnil předseda vlády, druhého prezident.
„Vnímám zájem vlády prezentovat vlastní politiku v mezinárodní situaci, která není jednoduchá. Nabízím proto opakovaně kompromisní řešení, které umožní civilizovaný průběh jednání, v souladu s existujícími pravidly a zvyklostmi,“ napsal Pavel. Současně Babiše vyzval k dialogu o uspořádání české účasti na summitu.
Vláda prezidenta do delegace doplnila, povede ji ale premiér
Spor mezi Hradem a vládou trvá už několik měsíců. Kabinet původně prezidenta do české delegace na summit vůbec nezařadil. Pavel proto podal k Ústavnímu soudu kompetenční žalobu. Soud následně vydal předběžné opatření, kterým vládě uložil zajistit prezidentovu účast na summitu.
Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) proto v pátek prezidenta i jeho doprovod do delegace doplnil a vláda následně schválila také využití vládního letadla. Českou delegaci však podle rozhodnutí kabinetu povede premiér Babiš.
Prezident je přesvědčen, že ani toto řešení neodpovídá rozhodnutí Ústavního soudu ani zavedeným pravidlům NATO.
„Vláda usnesením nerespektuje ani protokolární zvyklosti při pořádání vrcholného setkání členských zemí NATO,“ uvedl Pavel. Dodal však, že je i nadále připraven hledat řešení, které bude „v souladu s ústavou, předběžným opatřením Ústavního soudu a protokolárními zvyklostmi a zároveň umožní prezidentovi i předsedovi vlády naplnit jejich úlohu“.
Na otázku, zda vláda svým postupem skutečně splnila podmínky předběžného opatření, předseda Ústavního soudu Josef Baxa odpovědět odmítl. „Nemohu to komentovat,“ sdělil.