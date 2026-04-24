Naděje na mír trvá. Trump prodloužil příměří v Libanonu a plánuje summit lídrů
- Americký prezident Trump oznámil prodloužení příměří mezi Izraelem a Libanonem o tři týdny a věří v uzavření míru ještě letos.
- Jednání v Bílém domě se účastnily delegace obou zemí, přičemž Trump plánuje brzký osobní summit Netanjahua s libanonským prezidentem Aúnem.
- Navzdory diplomatickému pokroku pokračují ozbrojené střety mezi izraelskou armádou a hnutím Hizballáh.
Desetidenní příměří mezi Libanonem a Izraelem, které mělo původně vypršet v pondělí, se prodlouží o další tři týdny. Oznámil to americký prezident Donald Trump na sociální síti po druhém kole mírových jednání představitelů obou zemí, které se ve čtvrtek konalo v Oválné pracovně ve Washingtonu. Před novináři Trump poté podle tiskových agentur zdůraznil, že je vysoká šance, že míru bude dosaženo ještě letos. Útoky mezi Izraelem a militantním hnutím Hizballáh mezitím pokračovaly i dnes.
„Setkání proběhlo velmi dobře! Spojené státy budou spolupracovat s Libanonem, aby mu pomohly bránit se před Hizballáhem,“ napsal Trump na své síti Truth Social s odkazem na Íránem podporované šíitské hnutí. „Těším se, že v blízké době budu hostit izraelského premiéra Bibiho Netanjahua a libanonského prezidenta Josepha Aúna,“ dodal s použitím přezdívky Benjamina Netanjahua.
Před novináři pak Trump upřesnil, že by se lídři Izraele a Libanonu mohli během příštích tří týdnů osobně setkat v Bílém domě. Řekl také, že Írán bude muset zarazit financování Hizballáhu.
Libanonskou stranu na čtvrtečním jednání, prvním od příměří podepsaného minulý čtvrtek, zastupovala libanonská velvyslankyně Nada Hamadehová, izraelskou vedl izraelský velvyslanec v USA Jechiel Leiter. Součástí americké delegace byli také americký velvyslanec v Izraeli Mike Huckabee, viceprezident J. D. Vance a ministr zahraničí Marco Rubio.
Mírová dohoda?
„Doufáme, že společně, pod vaším vedením, se nám v nejbližší budoucnosti podaří uzavřít mírovou dohodu mezi Izraelem a Libanonem,“ řekl Leiter v Oválné pracovně.
„Chtěla bych opravdu poděkovat Spojeným státům, které pod vaším vedením vynakládají veškeré úsilí na pomoc a podporu Libanonu,“ řekla Hamadehová Trumpovi. „A myslím si, že s vaší pomocí a podporou můžeme Libanon učinit skvělým,“ dodala.
Proíránské hnutí Hizballáh se 2. března vzdušnými údery na Izrael zapojilo do regionální války, kterou 28. února zažehly izraelsko-americké útoky na Írán. Libanonská vláda útoky Hizballáhu ihned odsoudila. Izrael na ostřelování odpověděl rozsáhlými odvetnými vzdušnými údery v různých částech Libanonu a pozemní invazí na jihu země. Minulý čtvrtek Trump oznámil desetidenní příměří, izraelská armáda a Hizballáh se však vzájemně obviňují z jeho porušování.