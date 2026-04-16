Papež Lev XIV. tepe do světových lídrů. Vyhazujete peníze na válku namísto toho, abyste pomáhali strádajícím, řekl
- Papež v Kamerunu ostře zkritizoval světové lídry za miliardové výdaje na zbrojení namísto pomoci. Dále tak vyhrotil spor s americkou administrativou.
- Viceprezident USA J. D. Vance už dříve vyzval hlavu katolické církve k opatrnosti při výkladu náboženských i válečných témat.
- Prezident Donald Trump vyvolal kontroverzi sdílením snímku vytvořeného umělou inteligencí, na němž se stylizuje do role spasitele.
Papež Lev XIV. při své čtvrteční návštěvě Kamerunu otevřeně kritizoval světové lídry za to, že vynakládají astronomické částky na vedení válečných konfliktů namísto toho, aby byly tyto prostředky využity na pomoc nemocným a strádajícím. Hlava katolické církve se tak podle serveru Vatican News dostává do čím dál ostřejšího rétorického střetu s americkou administrativou, která v posledních dnech nešetří osobními útoky vůči pontifikovi ani zpochybňováním jeho teologických postojů.
Napětí mezi Vatikánem a Washingtonem eskalovalo v posledních dnech zejména poté, co se papež Lev XIV., jenž se mimochodem narodil v USA, začal kriticky vyjadřovat k probíhající válce USA a Izraele proti Íránu. Konflikt probíhá od konce února a stal se ústředním bodem sporů mezi papežem, americkým prezidentem Donaldem Trumpem a viceprezidentem USA J. D. Vancem.
Pontifikův výrok, že Ježíš nikdy nestojí na straně těch, kteří dříve svírali meče a dnes shazují bomby, vyvolal bouřlivou reakci amerického viceprezidenta. Ten, ač sám katolík, neváhal o pár dní později hlavu církve na akci konzervativní organizace Turning Point USA na Univerzitě v Georgii upozornit, že by měla být značně opatrná, pokud se vyjadřuje k teologickým záležitostem.
Vanceovy „lekce“ z teologie i Trumpovy vtipy vyvolaly nelibost katolíků
Vancem bylo naznačeno, že papež ve svých úvahách dostatečně nezohledňuje historické konflikty, jako byla druhá světová válka, a položil řečnickou otázku, zda Bůh nestál na straně Američanů při osvobozování koncentračních táborů. Podle viceprezidenta je sice v pořádku, když se papež vyjadřuje k otázkám potratů či imigrace, avšak v záležitostech vedení války se s ním americká administrativa nehodlá ztotožnit. Tento postoj je kromě jiného dáván do souvislosti s pokusem obhájit současné vojenské operace na Blízkém východě, přestože i v samotných Spojených státech sílí protiválečné nálady, které se projevily i během Vanceova vystoupení ve městě Athens.
Do sporu se již dříve zapojil i prezident Donald Trump, jenž se na své sociální síti Truth Social nevybíravě opřel do papežovy zahraniční politiky. Trump konstatoval, že Lev XIV. by mu měl být vděčný za své zvolení, a zároveň ho označil za slabocha vůči kriminalitě. Prezident šel ve své kritice dokonce tak daleko, že pontifika obvinil z podbízení se radikální levici a z údajného souhlasu s íránským jaderným programem, což však bylo vatikánskou diplomacií opakovaně odmítnuto jako nepravdivé tvrzení.
Bizarní rozměr získal konflikt ve chvíli, kdy Trump sdílel obrázek vytvořený umělou inteligencí, na němž je vyobrazen v bílém rouchu, jak podobně jako Spasitel uzdravuje nemocné. Tento příspěvek vyvolal pobouření i mezi věřícími republikány, kteří jej označili za zneuctění víry. Prezident se následně pokoušel situaci mírnit tvrzením, že se považuje za lékaře spolupracujícího s Červeným křížem a že přirovnání k Ježíši je pouze výmyslem médií šířících lživé zprávy.
Navzdory těmto útokům Lev XIV., pocházející z Chicaga, zdůrazňuje, že nemá strach z Trumpovy administrativy a hodlá i nadále hlásat poselství evangelia, které je v přímém rozporu s logikou ozbrojených konfliktů a miliardových výdajů na zbrojení.