Rusko si vytipovalo české výrobce dronů na seznamu možných evropských vojenských cílů
- Rusko zveřejnilo seznamy evropských poboček ukrajinských zbrojařských společností, které vnímá jako možné vojenské cíle.
- Mezi pobočkami se objevily i subjekty s vazbou na Česko, informoval o tom web iDnes.cz.
- České bezpečnostní složky situaci sledují a jsou v kontaktu s vytipovanými firmami.
Moskva zveřejnila přehled jedenácti evropských adres, které spojuje s ukrajinskými firmami vyrábějícími drony. Vedle podniků ve Velké Británii, Německu, Dánsku, Pobaltí, Nizozemsku a Polsku se v seznamu objevuje také pražská adresa tuzemské pobočky ukrajinské společnosti DeVIRo, jež stojí za dronem Bulava.
Česká stopa se objevuje i v dalším ruském přehledu, tentokrát mezi zahraničními firmami dodávajícími součástky pro ukrajinské drony. Figuruje na něm společnost PBS, která ve Velké Bíteši vyrábí malé proudové motory využívané v leteckých technologiích. Vedle ní Rusko zmiňuje také podniky z Německa, Itálie, Izraele a Turecka.
Ruské ministerstvo obrany ve středu uvedlo, že plány evropských zemí zvýšit dodávky dronů Ukrajině pro útoky v Rusku vtahují tyto země do války s Ruskem. Místopředseda ruské bezpečnostní rady a ruský exprezident Dmitrij Medveděv následně uvedl, že prohlášení ministerstva je třeba brát doslova. „Seznam evropských závodů, které vyrábějí drony a další vybavení, představuje seznam potenciálních cílů pro ruské ozbrojené síly," uvedl Medveděv.
Ministr zahraničních věcí Petr Macinka (Motoristé) si v souvislosti s výhrůžkami dvěma českým společnostem předvolal ruského velvyslance Alexandra Zmejevského, aby tato vyjádření české straně vysvětlil. Velvyslanec by podle mluvčího ministerstva měl za ministrem přijít zkraje příštího týdne.
Policie vyhodnocuje hrozbu
Česká policie nemá informace o konkrétních rizicích po tvrzení Ruska, že pobočky ukrajinských firem vyrábějící drony mohou být potenciálním cílem ruských ozbrojených sil. Informace a případné hrozby vyhodnocuje, uvedla ve sčtvrtek na síti X. S vytipovanými objekty je policie v kontaktu.
Ruské ministerstvo obrany v prohlášení uvedlo, že významné zvýšení dodávek dronů Kyjevu prostřednictvím financování ukrajinských a společných podniků v evropských zemích může vést k „nepředvídatelným následkům" a „prudké eskalaci" na celém kontinentu. „Místo posilování bezpečnosti evropských států činy evropských lídrů stále více vtahují tyto země do války s Ruskem," tvrdí ministerstvo, podle kterého by evropská veřejnost měla pochopit skutečné příčiny hrozeb pro svou bezpečnost.
Ukrajina se s pomocí západních zemí brání pátým rokem ruské agresi. Součástí obrany jsou i nálety dronů v hloubi ruského území, které míří především na ropné terminály v přístavech, rafinerie a sklady pohonných hmot. Cílem je omezit Moskvě příjmy z vývozu ruské ropy a plynu, sloužící k financování ruské války.
