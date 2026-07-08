Trump označil summit NATO za úspěšný, USA mají podle něj respekt spojenců
- Americký prezident Donald Trump označil summit NATO v Turecku za velmi úspěšný a prohlásil, že alianční země nyní opět respektují USA.
- Podle šéfa Bílého domu všechny členské státy směřují k výdajům na obranu ve výši pěti procent HDP.
- Na tiskové konferenci se Trump věnoval i dalším tématům, od své sledovanosti na TikToku přes hrozbu komunismu až po válku s Íránem či opakování nepravdivých tvrzení o volbách v roce 2020.
Americký prezident Donald Trump dnes na závěrečné tiskové konferenci označil summit NATO v Turecku za velmi úspěšný. Poděkoval tureckému prezidentovi Recepu Tayyipu Erdoganovi, chválil generálního tajemníka Severoatlantické aliance Marka Rutteho i další lídry, které označil za chytré. Podle šéfa Bílého domu panovala na jednání velmi dobrá atmosféra a spojenci si konečně uvědomují, že musejí zvyšovat své výdaje na obranu. Zároveň teď už podle Trumpa opět respektují Spojené státy, které jsou největším přispěvatelem.
Trump si posteskl, že samotná jednání nebyla přístupná médiím, protože tam podle něj panovala výborná atmosféra. Lídrům prý řekl, že se USA chystají navýšit produkci vojenského vybavení. Zároveň Trump prohlásil, že všechny členské státy míří k cíli pěti procent HDP na obranu a respektují USA jakožto největšího přispěvatele, který zároveň v alianci disponuje největší armádou. Podle Trumpa Spojené státy před jeho návratem do funkce na začátku loňského roku čelily posměškům spojenců, ale nyní mají respekt. Trump v této souvislosti prohlásil, že média o něm budou psát, že je namyšlený, ale že takto to skutečně je.
Prezident USA také prohlásil, že není třeba členské státy NATO litovat za potřebu navyšovat obranné výdaje, protože mnohé jsou velmi bohaté. Prezident USA také opakovaně mluvil o „jednotě“ a „lásce“ v jednacím sále. O summitu hovořil jako o skvělém a zdůraznil, že Rutte odvedl „fantastickou práci“ a je „sjednotitel“.
Trump, jak bývá jeho zvykem, mluvil spatra a vracel se opakovaně i k jiným tématům, než je NATO. V jednu chvíli například mluvil o své obrovské sledovanosti na sociální síti TikTok, přestože tam podle svých slov mluví jen o hrozbě komunismu. Později na doplňující otázku novinářky řekl, že v USA hrozí posilování komunistů a že by sám dokázal lidi přesvědčovat o komunismu a byl by úspěšný jako bolševický vůdce Vladimir Iljič Lenin, ale že komunismus je ideologie vedoucí k bídě a chudobě. „Když se stanete komunistou, už to nejde vzít zpět, zemřete v bídě,“ řekl.
Trump mluvil také o své demokratické volební soupeřce Kamale Harrisové, kterou porazil v prezidentských volbách v roce 2024, o nelegální migraci přes hranici s Mexikem, kriminalitě či drogových dealerech. „Máte štěstí, že jsme vyhráli volby,“ řekl Trump.
Na otázky novinářů o válce s Íránem odpověděl, že operace byla úspěšná, a to přestože před několika hodinami hovořil o tom, že USA nejspíš Írán znovu zasáhnou dnes večer poté, co se zhroutilo příměří. Íránské vůdce Trump opět označil za šmejdy a zopakoval, že Írán nikdy nebude mít jadernou zbraň. Prezident USA také řekl, že na něj chce Írán spáchat atentát. „Jsem na prvním místě v žebříčku těch, které chtějí zabít,“ řekl s tím, že je raději „jedničkou na TikToku“. Novináři se Trumpa také ptali, proč nepoletí do USA novým speciálem, který poskytl Katar. Podle prezidenta nový Air Force One poletí do Evropy, aby se na něj mohli podívat američtí vojáci.
Trump v závěru opět nepravdivě zopakoval, že vyhrál prezidentské volby v roce 2020, v nichž jej porazil demokrat Joe Biden. „Ve všem mám pravdu,“ řekl Trump s tím, že třikrát vyhrál volby a že ceny ropy budou klesat.