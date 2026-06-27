V Hormuzském průlivu byl zasažen další tanker, regionu hrozí vymknutí konfliktu z kontroly
V Hormuzském průlivu byl zasažen a poškozen další tanker, posádka je však v pořádku.
Incident přichází po vzájemném nočním ostřelování cílů mezi armádou USA a íránskými revolučními gardami.
Útoky vážně ohrožují nedávno podepsané memorandum a podle expertů mohou vést k nekontrolovatelné válce.
V Hormuzském průlivu byl zasažen neidentifikovaným projektilem tanker, plavidlo bylo poškozeno na můstku. Informovala o tom v sobotu britská agentura pro námořní bezpečnost UKMTO. Podobný incident se stal ve čtvrtek, kdy útok v průlivu zasáhl obchodní loď, z čehož Washington obvinil Írán. V pátek americká armáda v pátek provedla nové údery na cíle v Íránu, načež íránské revoluční gardy v noci na dnešek oznámily, že v reakci na americký útok napadly vojenské základny USA v regionu.
Projektil poškodil můstek, ale celá posádka je údajně v pořádku a zatím nebyly hlášeny ani žádné ekologické škody, uvedla UKMTO k dnešnímu incidentu. Podle britské společnosti Vanguard Tech se jedná o loď KIKU plující pod panamskou vlajkou.
UKMTO již ve čtvrtek informovala, že projektil poškodil nákladní loď v Hormuzském průlivu. Teherán se k útoku přímo nepřihlásil, ale Washington ho z něj obvinil. Následně si Írán a Spojené státy ostřelovaly své cíle.
Teherán a Washington se navzájem obviňují z porušování memoranda o porozumění, které podepsaly v polovině měsíce s vyhlídkou na konečnou dohodu o ukončení konfliktu. Agentura AP dnes napsala, že útoky v Perském zálivu mohou vést k tomu, že se válka s Íránem opět vymkne kontrole.
Například Mohsen Rezáí, vojenský poradce nejvyššího íránského duchovního vůdce Modžtaby Chameneího, dnes podle agentury Reuters řekl, že USA memorandum porušily a že reakce na jeho porušení bude rychlá a rozhodná.
Společné námořní informační centrum, námořní orgán pod dohledem amerického námořnictva, dnes uvedlo, že trasa přes Hormuzský průliv poblíž pobřeží Ománu se rozšiřuje, aby umožnila příchozí i odchozí dopravu. Podle agentury AP oznámení slouží jako další varování pro Írán, že USA usilují o znovuotevření průlivu. Írán přitom trvá na tom, že proplouvající lodě se musí řídit jeho rozkazy, a varuje, že začne účtovat poplatky za tranzit průlivem, kterým před konfliktem započatým na konci února společným úderem Spojených států a Izraele na Írán procházela pětina veškeré ropy a zemního plynu.
USA a arabské státy v oblasti Perského zálivu požadavky Íránu odmítají. Průliv je po celém světě považován za mezinárodní vodní cestu, přestože jde o teritoriální vody Íránu a Ománu.