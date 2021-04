Google vyhrál letitý spor nad Oraclem. EU je nervózní kvůli Rusku | E15.cz

Server E15.cz přináší přehled důležitých zahraničních témat, která by vám dnes neměla uniknout.

Top události

Brusel varuje před ruskou hrozbou

Evropskou unii zneklidňuje zvýšená aktivita ruských vojsk u ukrajinských hranic, píše server Euronews. Šéf evropské diplomacie Josep Borrell řekl, že bude o ruské hrozbě hovořit během dubna s ministry zahraničí sedmadvacítky a vyjádřil na Twitteru podporu ukrajinské suverenitě a územní celistvosti. Na ruské manévry Brusel upozornil minulý týden ukrajinský ministr zahraničí Dmytro Kuleba. Kyjev nedávno podpořil také prezident Spojených států Joe Biden. Kreml přesuny svých vojáků poblíž Ukrajiny nepopírá, tvrdí však, že jimi „nikoho neohrožuje“.

Záplavy v Indonésii si vyžádaly přes sto obětí

Indonésii a Východní Timor postihly v uplynulých dnech masivní záplavy a sesuvy půdy způsobené silným deštěm. Přírodní katastrofa si již v této oblasti vyžádala přes sto mrtvých a mnoho pohřešovaných. Desítky tisíc lidí musely opustit své domovy. Obzvlášť těžce byl zasažen ostrov Adonara, kde sesuv půdy zasypal desítky domů a k dnešku eviduje 73 obětí. Adonara patří k souostroví Malé Sundy, stejně jako turisticky populární ostrov Bali. Extrémní počasí se v Indonésii očekává i v následujících dnech a počet mrtvých může podle tamních úřadů ještě výrazně vzrůst.

Z trhů a burz

Oracle odškodnění nedostane, rozhodl soud

Nejvyšší soud USA v pondělí ukončil více než deset let trvající spor mezi technologickými giganty Google a Oracle o software pro systém Android, který se používá ve většině chytrých telefonů. Oracle žaloval majitele Googlu - společnost Alphabet za používání části jeho zdrojového kódu v operačním systému Android a požadoval odškodné devět miliard dolarů, přes 198 miliard korun. Podle soudu nicméně Google autorské právo neporušil a Oracle nedostane nic. Rozhodnutí uvítala většina firem ze Silicon Valley. Obávaly se, že vítězství Oraclu by mohlo vést k dalším patentovým sporům o využívání softwaru.

Desítky firem ruší svá IPO v Číně

Rekordní počet podniků mění své plány na primární úpis akcií na čínské burze v Šanghaji. Uvedl to deník Financial Times. Jenom v březnu pozastavilo žádost o vstup na akciový trh 76 titulů. Od loňského listopadu jich přibylo více než 160. Firmy se podle listu obávají vyšetřování ze strany čínských regulátorů, poté co úřady na podzim zrušily obří IPO společnosti Ant Group miliardáře Jacka Maa. Jedná se o nepříjemnou komplikaci pro Peking, jenž se snažil ze Šanghaje vybudovat alternativu k americké burze Nasdaq. Zvlášť v době, kdy se Spojené státy snaží vytlačit některé čínské korporace z Wall Street.

Tweet dne

Elon Musk’s fortune jumps over $5 billion after Tesla’s quarterly vehicle deliveries top expectations https://t.co/cDk3YECwiN pic.twitter.com/ySw3ELZz5o — Forbes (@Forbes) April 5, 2021

„Jmění Elona Muska se zvýšilo o více než pět miliard dolarů poté, co čtvrtletní prodeje Tesly překonaly očekávání.“

Stane se dnes