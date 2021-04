Evropu čeká boom ve výrobě baterií do elektromobilů | E15.cz

V Evropě se loni prodalo nejvíce elektromobilů a celý starý kontinent nyní urychleně vytváří zázemí pro jejich výrobu. Zatímco roky přenechával produkci baterií do elektroaut zahraničním firmám, nyní se chce tahoun přechodu na zelenou ekonomiku do tohoto byznysu co nejvíce zapojit. Bloomberg odhaduje, že do roku 2030 vzroste evropský podíl na jejich produkci ze sedmi procent na téměř třetinu.

Výroba baterií do elektromobilů je součástí plánu EU na dosažení uhlíkové neutrality do poloviny tohoto století. Zároveň chce být sedmadvacítka co nejméně závislá na importu, především z Číny. Předpokládá se rovněž, že rozvoj odvětví napomůže postkoronavirové obnově.

Do roku 2025 má Evropská unie v plánu produkovat ročně baterie přinejmenším pro sedm milionů elektroaut. "Vytváříme v Evropě nový průmysl, vytváříme zcela nový ekosystém," prohlásil místopředseda Evropské komise Maroš Šefčovič, který na iniciativu kolem baterií dohlíží. "Investice se jenom hrnou," dodal.

Své plány na tomto poli má řada nejen unijních společností od automobilky Volkswagen přes švédský startup Northvolt AB a Britishvolt po francouzskou firmu Automotive Cells. Počítá se i s výstavbou továren zahraničních firem. Tesla plánuje vyrábět i baterie ve své Gigafactory 4 poblíž Berlína. Po Evropě se ale rozhlížejí i asijští producenti.

Výrobní místa mohou vzniknout ve Francii, Británii, Maďarsku, Polsku či Česku, očekává se přitom tvrdý boj mezi zeměmi. "Každý stát chce svoji továrnu na baterie," konstatoval podle Bloombergu někdejší manažer Renaultu Pierre Corniou, který se nyní zabývá poradenstvím. Předpokládá se, že továrny v příštích letech přinesou až miliony pracovních míst. Bude však zapotřebí rekvalifikovat velký počet pracovníků.

Web Deutsche Welle nedávno uvedl, že unie v současnosti investuje dvacet miliard eur do sedmdesátky projektů ve dvanácti členských zemích k zajištění soběstačnosti v oblasti baterií do elektromobilů. Do konce příštího roku má Evropská komise představit přísné ekologické normy pro jejich výrobu i recyklaci materiálů. To by mělo zvýhodnit unijní producenty před levnější zahraniční konkurencí.

Šefčovič zároveň unijní členy vyzývá k investicím do využívání lokálních zdrojů surovin pro baterie, tedy kupříkladu lithia, niklu a kobaltu. Projekty na šetrné získávání a zpracovávání materiálů by podle něj měly být součástí nyní dokončovaných plánů obnovy, které budou financované z mimořádného nástroje EU. Pro tento účel by se daly využít i kohezní fondy, uvedl.

Bloomberg podotýká, že přestože poptávka po bateriích bude v příštích letech velká, nemusí být pro výrobce ze starého kontinentu snadné dohnat náskok firem, které se na jejich výrobu zaměřují již dlouho. Tedy kupříkladu už zmíněná LG, Panasonic či čínský CATL.

Některé evropské iniciativy se však už nyní jeví slibně. Northvolt, založený bývalým manažerem Tesly, má dodavatelskou smlouvu s Volkswagenem a BMW. Britishvolt chce letos začít v Anglii stavět továrnu za 2,6 miliardy liber.

Bude v ní využívat energii z obnovitelných zdrojů, zvažují se dodávky z norských hydroelektráren. "Evropa není příliš pozadu. Trh bude kolosální a bude zapotřebí konkurenceschopné technologie," míní Corniou.