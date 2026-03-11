Hormuz na hraně další eskalace. USA tvrdí, že zlikvidovaly íránské minonosné lodě
- USA podle CENTCOM u Hormuzského průlivu zničily několik íránských plavidel včetně minonosek poté, co se objevily zprávy o pokládání min.
- Trump vyzval Írán k okamžitému odstranění všech min a pohrozil mu mimořádně tvrdou vojenskou odpovědí.
- Napětí v oblasti dál ohrožuje dopravu v klíčovém ropném koridoru a tlačí vzhůru ceny ropy.
Spojené státy ve středu u Hormuzského průlivu zlikvidovaly řadu íránských námořních plavidel, včetně 16 lodí schopných pokládat miny, oznámilo oblastní velitelství amerických ozbrojených sil (CENTCOM) na síti X. Americký prezident Donald Trump před tím uvedl, že USA v posledních hodinách zcela zničily deset neaktivních minonosných lodí. Oznámení přišlo po zprávách médií, že Írán začal klást miny v Hormuzském průlivu. Šéf Bílého domu předtím také vyzval Teherán k odstranění všech min a pohrozil mu dosud nevídanými vojenskými důsledky v případě, že tak neučiní. Teherán se zatím k těmto informacím nevyjádřil.
O íránských aktivitách v Hormuzském průlivu napsal web stanice CNN, který se odkazoval na dvě osoby obeznámené s informacemi amerických zpravodajských služeb. Obě uvedly, že pokládání min zatím není rozsáhlé - v posledních dnech se jednalo o několik desítek kusů. Jeden ze zdrojů však dodal, že Írán má stále 80 až 90 procent svých malých člunů a minonosek, takže by v ve strategickém průlivu mohl položit stovky min.
Dopravu v klíčovém průlivu ochromil konflikt vyvolaný americko-izraelskými útoky na Írán. Průlivem běžně prochází zhruba pětina světových dodávek ropy. Obavy z dlouhodobějšího narušení dopravy v Hormuzském průlivu vedly k výraznému nárůstu cen této komodity.
„Pokud Írán položil nějaké miny v Hormuzském průlivu a my o tom nevíme, požadujeme jejich okamžité odstranění. Pokud byly miny z jakéhokoli důvodu položeny a nebudou ihned odstraněny, vojenské důsledky budou pro Írán takové, jaké svět ještě neviděl,“ uvedl Trump v jednom z příspěvků na své sociální síti Truth Social.
USA a Izrael zaútočily na Írán 28. února s deklarovaným cílem zamezit Teheránu získat jadernou zbraň, od té doby ve vlnách vzdušných útoků pokračují. Teherán v odvetě udeřil na americké a izraelské cíle i na civilní objekty v regionu.