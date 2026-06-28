Írán udeřil na Kuvajt a Bahrajn. Jde o odvetu za nové americké útoky, tvrdí
- Kuvajt a Bahrajn v noci hlásily raketové a dronové útoky.
- Írán tvrdí, že šlo o odvetu za nové americké údery.
- Napětí dál podrývá příměří i snahu obnovit plavbu Hormuzským průlivem.
Kuvajt v noci na dnešek ohlásil, že čelí útokům nepřátelských raket a dronů, napsaly agentury AFP a Reuters. Podle Reuters byl vyhlášen protivzdušný poplach i v Bahrajnu. Íránské revoluční gardy o něco později potvrdily, že na obě země zaútočily v reakci na poslední americké údery.
Americké velitelství CENTCOM i americký prezident Donald Trump oznámily v noci na dnešek nové americké údery na Írán, které byly podle nich reakcí na porušení příměří ze strany Íránu. To spočívalo podle prohlášení americké armády v druhém útoku od čtvrtka na tanker plující v Hormuzském průlivu. Trump Íránu také pohrozil obnovením bojů.
Íránské revoluční gardy podle agentury Reuters uvedly, že na Kuvajt a Bahrajn zaútočily za použití dronů a raket. Poukázaly právě na poslední americké údery, které podle nich porušily červnovou dohodu mezi USA a Íránem. Její porušování „povede k zastavení všech diplomatických snah“, uvedly íránské revoluční gardy. Uvedly také, že odpoví na každé nové údery proti Íránu a že americké základny v regionu „zažijí peklo v příštích dnech“.
Nejmenovaný americký činitel agentuře Reuters řekl, že íránské údery nezpůsobily na amerických základnách v regionu oběti. Ani škody se zatím nejeví rozsáhlé.
Írán na Kuvajt, Bahrajn i další arabské státy v regionu v uplynulých měsících útočil v odvetě za americké údery. Teherán to odůvodňoval tím, že tyto státy hostí americké základny používané pro agresi proti íránskému území. Údery zasáhly podle médií americké základny, způsobily však i řadu mrtvých mezi civilisty.
Íránské revoluční gardy oznámily údery na americké základny v regionu také v noci z pátku na sobotu v reakci na předchozí americké útoky. Ty americká armáda odůvodnila předchozím čtvrtečním íránským útokem na nákladní loď v Hormuzském průlivu.
Válku, kterou USA a Izrael proti Íránu zahájily v únoru, zastavilo příměří. V polovině června Washington s Teheránem podepsaly takzvané memorandum o porozumění, kterým si stanovily 60 dní na dojednání konečné mírové dohody. Dokument také počítá s obnovením volné plavby v Hormuzském průlivu, který je klíčový pro vývoz ropy a plynu ze zemí Perského zálivu.