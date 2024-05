To, že oba muži zemřeli při nehodě, potvrdil agentuře Reuters také nejmenovaný íránský činitel. Podle zdroje agentury vrtulník úplně shořel.

Místo, kde se nachází vrak vrtulníku, se podařilo určit až dnes brzy ráno. „V této chvíli nejsou žádné náznaky, že cestující na palubě vrtulníku jsou naživu,“ uvedla následně podle agentury AFP íránská státní televize. Informaci potvrdil i šéf íránského Červeného půlměsíce Pír Hosejn Kolívand. Ten také řekl, že situace na místě není dobrá.

V noci na dnešek turecká agentura Anadolu zveřejnila záznam pořízený tureckým dronem, který zaznamenal anomální zdroj tepla v horách, kde se od neděle pátralo po vrtulníku. Záchranná akce nepřestala ani během noci.

Prezident se letecky přesouval z oblasti na hranici Íránu s Ázerbájdžánem, kde se dopoledne zúčastnil slavnostního otevření přehrady s ázerbájdžánským prezidentem Ilhamem Alijevem. Podle íránských státních médií vrtulník havaroval v provincii Východní Ázerbájdžán na severozápadě Íránu, odkud byl hlášen silný déšť, mlha a vítr.

Nástupce ajatolláha

V íránských médiích se po prvních zprávách o nehodě objevily výzvy, aby se lidé modlili za zdraví vládních činitelů, posléze také záběry, na kterých se podle státní televize lidé za Raísího modlí. Podle IRNA se k modlitbám připojil i ajatolláh, který prohlásil, že Íránci si nemají dělat starosti o správu země. „K žádnému narušení íránských státní záležitostí nedojde,“ citoval Reuters z vyjádření zveřejněného státní tiskovou agenturou.

Íránský prezident Ebráhím Raísí na Valném shromáždění OSN (19. 9. 2023).|Reuters

Za nejistoty o osudu prezidenta se mimořádně sešla íránská vláda, přičemž jednání vedl viceprezident Mohammad Mochbar. Ten by podle íránské ústavy převzal prezidentskou funkci, pokud by se ukázalo, že Raísí je po smrti, načež by se za 50 dní konaly nové prezidentské volby. Zahraniční média podotýkají, že 63letý Raísí byl mnohými považován za možného nástupce 85letého ajatolláha, který má v islámské republice rozhodující moc.

Raísí byl zvolen íránským prezidentem v roce 2021 ve volbách s nejnižší účastí v dějinách islámské republiky. Bývalý šéf tamní justice je považovaný za zahraničněpolitického jestřába a je terčem amerických sankcí.

Pátrají i satelity EU

Prezident zřejmě cestoval ve formaci tří vrtulníků, přičemž z prvotních zpráv nebylo jasné, zda byl prezident na palubě stroje, který se dostal do problémů. Záhy podle agentur AP a Reuters přišla státní média s informací, že tomu tak bylo.

Irák, Ázerbájdžán, Rusko, Katar, Turecko či Saúdská Arábie nabídly Íráncům pomoc v pátrací operaci. Evropská unie na íránskou žádost spustila krizovou službu své satelitní sítě Copernicus, uvedl eurokomisař Janez Lenarčič.