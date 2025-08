Spojené státy chtějí na Měsíci do roku 2030 vybudovat jaderný reaktor jako součást snahy o výstavbu trvalé základny, v níž by na přirozené oběžnici Země mohli žít lidé, napsal v úterý server BBC News. Zároveň ale upozorňuje, že je otázka, jak realistický tento cíl je i vzhledem k výrazným škrtům v rámci amerického Národního úřadu pro letectví a vesmír (NASA).

Server Politico napsal, že prozatímní ředitel NASA a ministr dopravy Sean Duffy plány vesmírné agentury týkající se jaderného reaktoru zveřejní tento týden. Dokumenty, které server viděl, počítají s tím, že NASA bude poptávat návrhy na jaderný reaktor o výkonu 100 kilowattů, který by byl připraven ke startu do roku 2030.

Termín je podle Politica stanovený i s ohledem na to, že kolem roku 2030 chce na Měsíc svého prvního astronauta vyslat Čína. Peking spolu s Moskvou také letos v květnu oznámily, že by do roku 2035 na Měsíci chtěly vystavět automatizovanou jadernou elektrárnu.

„Abychom mohli tuto klíčovou technologii náležitě rozvíjet tak, aby podporovala budoucí lunární ekonomiku, výrobu energie s vysokým výkonem na Marsu a posílila naši národní bezpečnost ve vesmíru, je nezbytné, aby agentura postupovala rychle,“ napsal podle listu The New York Times Duffy zaměstnancům NASA.

BBC News poznamenává, že reaktor o výkonu 100 kilowattů je poměrně malý, a srovnává ho s typickou větrnou turbínou umístěnou na pevnině o výkonu dva až tři megawatty.

Řada vědců je přesvědčena, že jaderná elektrárna je nejlepší cestou, jak zajistit stabilní dodávky elektřiny na Měsíci, kde získávání energie ze Slunce komplikuje fakt, že se zhruba dvoutýdenní období světla střídají se stejně dlouhými obdobími tmy.

Server ale poznamenává, že Duffyho pokyn přichází jako překvapení poté, co administrativa prezidenta Donalda Trumpa oznámila škrty rozpočtu NASA na rok 2026 na úrovni 24 procent.