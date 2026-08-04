Jeden z nejslavnějších hotelů Evropy je na prodej. Německá ikona u Braniborské brány začíná na 6,8 miliardy
- Nejznámější hotel v Německu bude zřejmě brzy na prodej.
- Podle webu Immobilien-Zeitung (IZ) se chystá prodej hotelu Adlon, který stojí v centru Berlína, na dohled od Braniborské brány.
- Realitní fond, který jej nyní vlastní, se jej chystá prodat za nejméně 280 milionů eur (6,8 miliardy korun).
Hotel Adlon, který na počátku 20. století postavil úspěšný obchodník Lorenz Adlon, se postupně stal symbolem luxusu. Na konci druhé světové války vyhořel, později byl obnoven. Pochlubit se může řadou známých hostů, v hotelu často přespávají mimo jiné zahraniční politické návštěvy.
Hotel je nyní v držení fondu, který je součástí skupiny Jagdfeld. Podíl ve fondu má podle webu IZ zhruba 4000 soukromých investorů, kteří jsou často ve věku, kdy by chtěli své podíly prodat. „Plánovaným prodejem nejlépe vyhovíme přání investorů, a budeme tak schopni dosáhnout nejvyšší možné ceny," uvedla skupina. Podílníci fondu nyní musejí o návrhu na prodej hlasovat, schválit jej musí 75 procent z nich. Pro hosty by se prodejem nic změnit nemělo, až do konce roku 2032 má hotel v pronájmu společnost Kempinski.