Z peněženek nenávratně zmizely bitcoiny za miliardy. Kauza Coldcard v otázkách a odpovědích
- Zhmotnila se noční můra všech držitelů bitcoinu.
- I když používali zdánlivě nejbezpečnější způsob úschovy virtuálních mincí, přesto o bitcoiny přišli.
- Kauzu kolem hardwarových kryptopeněženek Coldcard tento článek shrnuje formou otázek a odpovědí.
Držitele bitcoinu trápí daleko větší problém než letošní cenové trápení největší kryptoměny. Ta od říjnových maxim odepsala polovinu směnného kurzu, tisíce jejích držitelů ale přišly v posledních dnech o všechny bitcoiny. Navzdory tomu, že udělali vše zdánlivě správně. To znamená, že nesvěřili klíče od svých bitcoinů žádnému správci typu burzy nebo fondu a virtuální mince si drželi v hardwarové peněžence. Přesto došlo k jejich krádeži.
Z peněženek s názvem Coldcard od kanadské společnosti Coinkite uživatelům bez jejich vědomí od čtvrtka zmizely bitcoiny v odhadované hodnotě kolem 114 milionů dolarů. Podle Alexe Thorna z Galaxy Research další vlna útoku nejspíš pokračovala i během pondělí.
„Loupež hodnoty přes 100 milionů dolarů by byla druhou největší v historii Spojených států hned po vykradení bostonského muzea v roce 1990. Jenže ve světě krypta by se útok na Coldcard nezařadil ani mezi desítku největších krádeží virtuálních měn,“ vysvětluje analytik Bloombergu Eric Balchunas.
Proč lidé drží bitcoiny v HW peněžence?
Hardwarová kryptopeněženka je zařízení připomínající USB disk nebo kalkulačku, v případě Coldcard. Skalní držitelé bitcoinu považují tyto produkty za nejbezpečnější pro dlouhodobé uchovávání kryptoměn, protože při tom nemusejí spoléhat na protistranu v podobě fondu nebo burzy. Hardwarovou peněženku si lze zjednodušeně představit jako pomyslnou truhlu, od které nemá klíče nikdo kromě jejího majitele. A to ani výrobce „truhly“. Nebo by aspoň neměl mít.
Na rozdíl od kryptoburzy nebo burzovně obchodovaného fondu také umožňuje hardwarová peněženka používat v ní držené bitcoiny k placení a obecně s nimi napřímo nakládat. Klíčovým faktorem její bezpečnosti je fakt, že k odemykání prostředků dochází v naprosté izolaci od internetu. Privátní klíče, tedy digitální obdoba klíče k oné truhle, totiž zařízení nikdy neopustí.
V čem kryptopeněženka Coldcard selhala?
Klíče od bitcoinů v hardwarové peněžence mají podobu specifické a náhodné kombinace 12 nebo 24 slov, takzvaného seedu, který peněženka vygeneruje při prvním zapnutí. Kdo seed zná, má jistotu, že se ke svým bitcoinům dostane vždy a všude. I v případě, že by například peněženku ztratil. Jednoduše by si sehnal novou a pomocí seedu si odemkl přístup ke svým bitcoinům. Jenže něco podobného udělali i útočníci v aktuální kauze.
Problém Coldcard se ukázal v tom, že kombinace slov v seedu nebyla dostatečně náhodná. V určitých verzích jejího firmwaru došlo k chybě, kvůli které nemohla Coldcard vytvořit seed pomocí svého do té doby funkčního generátoru náhodných dat. Namísto toho zařízení začalo bez jasného upozornění vytvářet seed relativně předvídatelným způsobem odvozeným mimo jiné od sériových čísel peněženek. Útočník nebo skupina útočníků pak dokázali pomocí vlastního výpočetního výkonu jednotlivé už existující seedy uhádnout.
Při standardním fungování peněženky Coldcard a hardwarových kryptopeněženek obecně by jim ale prolomení seedu hrubou silou pomocí náhodných pokusů trvalo řádově miliardy let i s veškerou výpočetní silou na Zemi, což je hlavní princip bezpečnosti bitcoinových peněženek.
Může se to týkat i českého Trezoru?
Historicky první hardwarové kryptopeněženky na světě se kauza netýká. Zařízení Trezor, jehož původní verze šla do prodeje už v roce 2014, generuje seed odlišným způsobem než Coldcard. K dosažení co nejvyšší možné nahodilosti využívá prvky náhody z různých zdrojů. A to takovým způsobem, že ani selhání jednoho z nich by nevedlo k ohrožení bezpečnosti seedu, ubezpečuje firma v oficiálním prohlášení.
Nemohli uživatelé Coldcard udělat něco přece jen lépe?
O bitcoiny by nejspíš nepřišli ti majitelé Coldcard, kteří by se pokusili do ochrany svých virtuálních mincí zapojit další bezpečnostní prvky. Hardwarové peněženky včetně Coldcard umožňují přidat k seedu ještě jedno nebo několik vlastních slov, takzvanou passphrase.
To může výrazně ztížit pokusy o uhádnutí tohoto klíče k bitcoinům v kryptopeněžence. Z některých peněženek Coldcard ale zmizely i bitcoiny chráněné nedostatečně složitou passphrase. Typicky ji tvořilo jedno nebo dvě běžně používaná anglická slova.
Ještě obezřetnější držitelé největší virtuální měny by si ji ale zabezpečili pro jistotu po vzoru českých korunovačních klenotů. Mohou si nastavit, že odeslání bitcoinu bude vyžadovat odemknutí transakce klíči z minimálně dvou různých kryptopeněženek. A nemusejí být ani od stejného výrobce, což minimalizuje riziko produktového selhání jako v případě Coldcard. Takové nastavení ale už vyžaduje pokročilejší digitální kompetence než základní obsluha kryptopeněženky.
Ukradli bitcoiny Severokorejci?
O pachateli nebo pachatelích útoků na peněženky Coldcard se zatím jen spekuluje. Nelze vyloučit ani roli hackerů ze Severní Koreje. Ti už v minulosti prosluli kyberútoky na kryptoburzy i decentralizované protokoly pro kryptoúvěry. Takto získanými prostředky pomáhali sponzorovat tamní režim.
Dostanou uživatelé Coldcard bitcoiny zpět?
Šance není velká. Obecně platí, že bitcoinové transakce není možné zvrátit. Úřady by musely vypátrat pachatele i ukradené bitcoiny. Případně by odcizené virtuální mince mohly identifikovat a zablokovat kryptoburzy, pokud by je přes ně chtěli útočníci směnit. Část uživatelů spekuluje nad možností podat na výrobce peněženky hromadnou žalobu kvůli jeho pochybení. Samostatnou otázkou je, zda by společnost s odhadovanými tržbami v řádu desítek milionů dolarů ročně měla peníze na vyplacení odškodnění v možné několikanásobné výši.
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