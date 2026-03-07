Hotely čím dál víc lákají na své služby i lidi z ulice. Především pak na dobré jídlo
- Hotely už neslouží jen těm, kteří se v nich ubytovali, svoje služby otevírají pro každého.
- Nejčastěji zvou hotely do svých podniků hosty, které často láká vysoká či zážitková gastronomie.
- Některé hotely si zvou úspěšné zahraniční šéfkuchaře.
První michelinská hvězda se objevila nad Prahou v roce 2008. Tehdy ji získala restaurace Allegro, která byla součástí hotelu Four Seasons. Od roku 2012 ji měla také restaurace hotelu Alcron. Češi i přesto měli dlouho hotely a jejich restaurace za místa, která patří výhradně ubytovaným hostům. Čím dál častěji se ale nyní stávají destinacemi, kam se dá vyrazit za dobrým jídlem i pitím bez ohledu na to, zda si tam člověk zaplatil i postel.
Když loni v Praze na Dvořákově nábřeží otevřel po nákladné rekonstrukci hotel Fairmont, součástí bylo hned šest gastronomických provozů. Rozprostřeny jsou po celém hotelu, jehož lobby má fungovat jako otevřená galerie pro kohokoli, kdo prochází kolem. Cílem bylo zapojit někdejší InterContinental do života města, čtvrti, ale i celé Prahy – jinými slovy, je volně přístupný.
Na dobrou gastronomii lze v podniku zajít například do Kafka Brasserie. Nachází se v původním zrenovovaném prostoru, který odkazuje na dílo Čestmíra Kafky. Jeho dřevěné kazety a vitráže s motivy cechovních erbů se podařilo zrestaurovat a zůstaly tak dodnes.
Zlatá Praha |
Další restaurace, Greenhouse, má dokonce samostatný vchod. Lidé tak mohou přijít přes lávku z ulice, aniž by museli chodit přímo přes hotel. Restaurace stojí na českém pivu a jídle z grilu a v létě je tu i venkovní posezení. Podnik navíc letos v lednu získal jednu čepici francouzského průvodce Gault & Millau.
To nejlepší ale ve Fairmontu nabízí až úplně nahoře. Na půdorysu někdejší restaurace Zlatá Praha vznikl nový podnik pod stejným názvem. Fine diningová restaurace nabízí výhled na Prahu s nádechem zlaté stěrky evokující podzim. Nově je Zlatá Praha držitelem tří čepic Gault & Millau.
Podobně přistoupila k renovaci hotelu značka W Hotels, která patří síti Marriott. Někdejší Grandohotel Evropa, dnes W Prague, má hned několik gastronomických konceptů. I tady se přitom navazovalo na to, co už kdysi fungovalo. Na Gastromapě tak ožilo historické Grand Café – dvoupatrový podnik s výlohou přímo do středu Václavského náměstí, které je nyní bistrem Le Petit Beefbar. Oficiálně otevírá až ve dvanáct, ale od sedmi ráno tady podávají snídaně, na které může zajít kdokoli, aniž by byl hotelovým hostem.
S dobrým počasím podnik láká také na různé gastronomické eventy na střeše. Vařila tu například známá kuchařka Chili Ta nebo Marcela Vuong, která se zaměřuje na vaření asijského street foodu. V Praze ale kromě jídla láká také na pití, a to v prémiovém koktejlovém baru Minus One.
Hotely jsou otevřené i v regionech
Oceňovaná restaurace Essens, která v průvodci Gault & Millau obdržela tři čepice, se nachází v Lednicko-valtickém areálu, konkrétně v hotelu Château de Frontière. Hotel vznikl v klasicistním Hraničním zámečku, který tu nechal postavit rod Lichtensteinů. V roce 2018 prošel rekonstrukcí, kdy se změnil na čtyřhvězdičkové ubytování s fine diningovou restaurací. Vede ji Otto Vašák a platí za to nejlepší, co region nabízí.
Ocenění sbírá i Grandrestaurant Grandohtelu Pupp v Karlových Varech. Menu je postavené na tradiční české kuchyni a sezonních a lokálních surovinách v kuchyni vedené šéfkuchařem Ondřejem Korábem. Zmiňovaný francouzský průvodce mu udělil dvě čepice. Ani tady přitom není nutné mít ubytování v samotném Grandhotelu; rezervaci člověk zvládne udělat odkudkoli po internetu i bez čísla pokoje.
Někdy pak hvězdy do českých hotelů jezdí na návštěvu. Michelinský šéfkuchař Angelo Sabatelli z Itálie je pravidelným hostem hotelové skupiny Czech Inn Hotels, ať už v Praze, nebo v Brně. Naposledy vařil letos v únoru v Grand Hotelu Prague Towers na pražském Pankráci. Sabatelli má vlastní podnik v Itálii a dohlíží také na michelinskou restauraci v belgických Ardenách.
Na takovou dálku se ale není nutné vydat; s další Sabatelliho návštěvou se počítá. „Provozujeme 32 restaurací a barů, které jsou otevřené turistům i místním. Gastronomii chápeme jako velmi důležitou součást hotelu,“ říká k tomu šéf Czech Inn Hotels Jaroslav Svoboda. Aktuálně zvažuje, že by tradici michelinských večeří rozšířil a pozval i další světové šéfkuchaře.