ASEAN jedná o Jihočínském moři a ekonomice | E15.cz

Top události

ASEAN jedná o Jihočínském moři a ekonomice

Začal summit Sdružení zemí jihovýchodní Asie (ASEAN), kde plánují členské země řešit mimo jiné hospodářské zotavení po koronaviru. Zřejmě ještě naléhavějším bodem agendy je však situace v Jihočínském moři. Ve sporných vodách se Peking snaží prosazovat své nároky, což dopadá na lodě Vietnamu, Indonésie a Malajsie.

"Tento rok jsou členové pod zvlášť velkou hrozbou v důsledku kombinace rizik, pramenících z nepředvídatelného chování států, velkých mocenských soupeření a třenic," řekl na úvod jednání vietnamský premiér Nguyen Xuan Phuc. Nastupující americký prezident Joe Biden mezitím volal do Japonska, Jižní Koreje a Austrálie, aby tyto spojence Washingtonu ujistil o blízké spolupráci nejen v oblasti bezpečnosti.

Na severu Anglie mají vyrůst modulární reaktory

Konsorcium vedené společností Rolls-Royce oznámilo záměr vybudovat v Británii až šestnáct miniaturních jaderných reaktorů. Uvádí, že projekt přinese oblasti Midlands a severní Anglii během následujících pěti let až šest tisíc pracovních míst. První by měl být v provozu do deseti let, další by mohly přibývat tempem dva ročně.

Loni konsorcium získalo na vývoj malých modulárních reaktorů osmnáct milionů liber a nyní doufá, že si zajistí dalších přinejmenším 200 milionů v rámci vládního zeleného plánu na hospodářské zotavení. Energetická společnost ČEZ v pondělí uvedla, že bude s britskou společností na rozvoji reaktorů spolupracovat.

Z trhů a burz

Akcie ve Spojených státech uzavřely smíšeně

Euforie, která nastala po ohlášení výsledků voleb a slibných výsledcích vakcíny Pfizer, je pryč. Akciové trhy ve Spojených státech uzavřely smíšeně. Investoři se přesunovali zpátky k firmám z technologického sektoru. Dow Jonesův index, který zahrnuje akcie třiceti předních amerických podniků, dnes ztratil 0,08 procenta a uzavřel na 29.397,63 bodu. Širší index S&P 500 se však zvýšil o 0,77 procenta na 3572,66 bodu a index Nasdaq Composite, v němž je zastoupeno mnoho firem z odvětví vyspělých technologií, si připsal dokonce o 2,01 procenta na 11.786,43 bodu.

Šéf společnosti Pfizer vydělal balík

Albert Bourla, šéf americké společnosti Pfizer, která vyvíjí vakcínu proti onemocnění covid-19, prodal akcie firmy v hodnotě 5,56 milionu dolarů. Tedy asi 125 milionů korun. Prodej se podle Reuters a CNBC uskutečnil ve stejný den, kdy firma zveřejnila příznivé údaje o experimentální vakcíně proti covidu-19 a kdy cena jejích akcií vzrostla až o 15 procent. Bourla v pondělí prodal 132.508 akcií Pfizeru, a to v průměru za 41,94 dolaru za kus. Podle CNBC nadále vlastní 81.812 akcií Pfizeru. Transakce byla součástí plánu, který Bourla schválil v srpnu a který prodej podmiňoval dosažením určité minimální ceny akcií, napsala agentura Reuters.

Obchodník s komoditami Louis Dreyfus částečně připadne Abú Zabí

Miliardářka Margarita Louisová-Dreyfusová odsouhlasila prodej 45procentního podílu v gigantu Louis Dreyfus, který obchoduje se zemědělskými komoditami, státnímu investičnímu fondu Abú Zabí ADQ. Rodinná firma a jeden ze čtyř největších obchodníků s obilím, olejninami či cukrem se tak poprvé v historii otvírá vnějšímu vlastnictví. Bynysmenka sháněla investora poté, co si loni půjčila miliardu dolarů na vyplacení dalších příbuzných, akcionářů firmy.

Finanční podmínky kontraktu nebyly zveřejněny, ale společnosti uvedly, že nejméně 800 milionů dolarů z prodeje bude investováno do LDC. Emirát si mimo jiné od transakce slibuje zajištění potravinové soběstačnosti.

Tweet dne

Dva pochody. Jedno město. Dvě okna. Pochod nezávislosti se zapáleným bytem. Stávka žen s čajem podávaným oknem demonstrantům. Odpovězme si sami, ve kterém světě chcete žít.

Novinářka Sylwia Czubkowská reaguje na rozdělení polské společnosti. V zemi se v úterý přes koronavirový zákaz konal Pochod nezávislosti, který již několik let pořádá polská krajní pravice k výročí opětovného získání samostatnosti Polska v roce 1918. Někteří účastníci průvodu se střetli s policií, na místě byli ranění. Zároveň v Polsku pokračuje protest žen proti verdiktu ústavního soudu, týkajícího se zákazu interrupcí v případě poškození plodu.