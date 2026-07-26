Kouř z požárů ve Francii a Španělsku dorazil nad Česko. Zachytily ho meteorologické přístroje
- Český hydrometeorologický ústav zaznamenal nad územím České republiky kouř z rozsáhlých lesních požárů ve Francii a Španělsku.
- Dým se nachází ve výšce tří až čtyř s půl kilometru nad zemským povrchem a je patrný na satelitních snímcích.
- Podle meteorologů se lidé v Česku nemusí obávat zvýšené koncentrace zplodin při zemi.
Meteorologické přístroje v neděli brzo ráno zaznamenaly nad územím České republiky kouř z rozsáhlých lesních požárů, s nimiž nyní bojují Francie a Španělsko. Uvedl to Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) na facebooku. Kouř byl podle naměřených údajů ve výšce od tří do 4,5 kilometrů nad zemským povrchem, lidé se tedy nemusí obávat zvýšené koncentrace zplodin při zemi.
„Během časných ranních hodin se začal nad naše území dostávat kouř z rozsáhlých požárů ve Francii a Španělsku. Dle dat z ceilometrů se nachází ve výšce mezi tři kilometry a 4,5 km nad zemským povrchem, takže se nemusíme obávat zvýšení koncentrací i při zemi,“ informovali meteorologové.
Ceilometr je přístroj na měření výšky základny oblaků a množství oblačnosti v jednotlivých vrstvách, vertikální dohlednosti a koncentrace aerosolových částic v mezní vrstvě atmosféry.
Dým z požárů nad Českem byl nicméně viditelný také na satelitních snímcích. „Kouř je viditelný jako slabší 'závoj' zvýšené odrazivosti. Velmi dobře bylo možné bylo pozorovat rozsah kouře i v časných ranních hodinách na družici MTG,“ doplnil ČHMÚ.
Francii a Španělsko sužuje série lesních požárů, kvůli nimž muselo být už evakuováno odhadem přes 300.000 lidí. Místním hasičům a vojákům pomáhají i jejich kolegové z jiných evropských zemí. Vrtulník s českými hasiči bojuje s ohněm ve Francii.