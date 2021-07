Kvůli stávce odbavovacího personálu v Lisabonu bylo zrušeno kolem 200 letů, včetně těch do Prahy | E15.cz

Kolem dvou set letů bylo v sobotu zrušeno kvůli stávce zaměstnanců odbavovací společnosti Groundforce na letišti v Lisabonu. Protest potrvá do nedělního večera, počet zrušených letů se patrně zvýší. Informovala o tom agentura Reuters s odvoláním na společnost ANA, která provozuje portugalská letiště. Stávka se dotkne i spojení s Prahou.

Mluvčí odborů, které stávku svolaly, agentuře Lusa řekl, že se dnes, tedy v nejvytíženější den, stávky zúčastnilo kolem sta procent odbavovacího personálu Groundforce. Stávkující personál žádá, aby handlingová společnost, která má v důsledku pandemie covidu-19 vážné finanční potíže, bezodkladně vyplatila mzdy a letošní dovolenou.

Stávka měla velký dopad na portugalskou vlajkovou společnost TAP, která využívá odbavovací služby, ale nedotkla se nízkonákladových společností. Dnes neletěl jeden let z Prahy (TP 1243) a jeden do ní (TP 1246). V neděli jsou podle webu letiště zrušeny dva lety do Prahy (TP 1242 a TP 1246) a dva lety z ní (TP 1247, TP 1243).

Stávka omezila provoz hlavně na letišti v Lisabonu a na zbývajících devíti portugalských letištích se neprojevila, řekl novinářům šéf ANA Thierry Ligonnière. „Na zítřek (v neděli) počítáme s potížemi, od pondělí se situace bude vracet k normálu,“ dodal.

Společnost Groundforce vlastní portugalská firma Pasogal (50,1 procenta) a skupina TAP-Air Portugal (49,9 procenta), v níž drží podíl 72,5 portugalský stát. TAP nabídl, že půjčí peníze potřebné k tomu, aby Groundforce mohl svým zaměstnancům vyplatit mzdu za dovolenou, ale handlingová společnost tento návrh odmítla.