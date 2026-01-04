Maduro je v newyorské vazební věznici, v úřadu ho zastoupila viceprezidentka
- Americké komando zajalo prezidenta Nicoláse Madura s manželkou. Oba jsou ve vazbě v New Yorku a čeká je soud.
- Americký vpád do Venezuely vyvolal mezinárodní napětí, věcí se bude zabývat Rada bezpečnosti OSN.
- Podle NYT zemřelo při operaci nejméně 40 lidí včetně civilistů, USA hlásí jen zraněné.
Venezuelský autoritářský prezident Nicolás Madura a jeho žena Cilia Floresová, které v noci na sobotu zajalo a odvezlo ze země americké komando, jsou ve vazební věznici v newyorské čtvrti Brooklyn. Kvůli americkému ozbrojenému vpádu do Venezuely, který ostře odsoudily Čína či Severní Korea, se v pondělí sejde Rada bezpečnosti OSN. Naopak Izrael Spojené státy podpořil. Zatímco Američané podle prezidenta Donalda Trumpa utrpěli při útoku jen zranění, na venezuelské straně, jak napsal deník The New York Times (NYT), je nejméně 40 mrtvých včetně civilistů.
Ještě v sobotu Američané dopravili zajatého Madura s manželkou do New Yorku, kde prošli nejprve v sídle Agentury pro potírání narkotik (DEA) zaevidováním a následně byli převezeni do brooklynské věznice. Očekává se, že v nadcházejícím týdnu, možná již v pondělí, předstoupí před soud, aby si formálně vyslechli obvinění za drogové delikty či spiknutí kvůli teroristické činnosti. USA Madura, jehož prezidentskou legitimitu neuznávají, považují za vůdce Kartelu sluncí, který je na americkém seznamu teroristických organizací.
Ve Venezuele mezitím nejvyšší soud pověřil viceprezidentku Delcy Rodríguezovou, aby dočasně převzala pravomoci hlavy státu. Soudci zatím neprohlásili Madura s konečnou platností za nepřítomného, což by vedlo k vyhlášení předčasných voleb do 30 dnů. Rodríguezová, která dříve odmítla spekulace, že uprchla do Ruska, označila Madura za jediného prezidenta země.
Venezuela doposud nezveřejnila oficiální bilanci následků amerického útoku. Deník NYT nicméně s odvoláním na nejmenovaného venezuelského představitele napsal, že zahynulo nejméně 40 lidí, a to nejen členů venezuelských ozbrojených sil, ale také civilistů. Deník, který citoval rodinu, zmínil zabití 80leté Rosy Gonzálesové, jejíž byt ve městě Catia La Mar severně od Caracasu utrpěl zásah.
Trump v sobotu řekl, že Američané neutrpěli žádné ztráty, ale že několik vojáků bylo zraněno. NYT uvedl, že podle informací od amerických činitelů, bylo zraněno asi šest amerických vojáků. Podle New York Post je v tomto výčtu i posádka amerického vrtulníku, který při útoku venezuelská armáda zasáhla. Stroj nicméně zůstal letuschopný a misi dokončil.
Zatímco Spojné státy uvedly, že vpád do Venezuely a zmocnění se Madura byly ve shodě s americkým právem, kritici hovoří o nelegálnosti a o porušení základních principů Charty OSN. Rada bezpečnosti OSN bude o situaci v pondělí jednat. USA jako stálý člen tohoto grémia mají právo veta, takže nelze očekávat žádné závazné rozhodnutí proti Washingtonu.
Čína chce propuštění Madura, Tel Aviv gratuloval Trumpovi
Čína, která už v sobotu vyjádřila šok, v neděli vyzvala k okamžitému propuštění Madura. KLDR americký útok odsoudila a označila ho za nejzávažnější formu porušení venezuelské suverenity. Japonsko uvedlo, že situaci bedlivě sleduje a že chce přispět k obnově stability a také venezuelské demokracie. Naopak v Izraeli našel Washington zastání, Tel Aviv Trumpovi pogratuloval. K dění se vyjádřil i papež Lev, který vyzval k míru ve Venezuele a k respektování suverenity této země.
Český vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček americký útok považuje za nestandardní, přesto by Praha prý měla Spojené státy jednoznačně podpořit. Útok podle něj může zvýšit tlak na pokles ceny ropy, což by následně mohlo oslabit pozici Ruska.
Deník NYT napsal, že Trump útokem na Venezuele riskuje kritiku od stoupenců svého hnutí, které se řídí heslem Amerika na prvním místě. Už nyní čelil prezident výtkám, že se příliš věnuje zahraniční politice místo řešení domácích ekonomických problémů. Tábor nespokojenců by se kvůli Venezuele, kterou chce Trump dočasně řídit, tak mohl podle listu výrazně rozšířit.