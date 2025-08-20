Musk upouští od svých politických ambicí a ruší plány na vlastní stranu. Chce se věnovat byznysu
Elon Musk se rozhodl upustit od plánů na založení nové politické strany, Amerika (America Party), a soustředit se na rozvoj svých firem Tesla a SpaceX. Po rozporech s americkým prezidentem Donaldem Trumpem miliardář oznámil, že se nechce dostat do konfliktu s jinými vlivnými politiky. Musk zároveň zvažuje finanční podporu viceprezidenta J.D. Vance, pokud se rozhodne kandidovat na prezidenta v roce 2028, a založením vlastního politického uskupení by mu ublížil.
Miliardář Elon Musk upouští od plánů na založení nové politické strany, svým spojencům sdělil, že se hodlá soustředit na své firmy. Šéf automobilky Tesla a vesmírné společnosti SpaceX si navíc nechce znepřátelit vlivné členy Republikánské strany tím, že by odlákal její voliče, píše list The Wall Street Journal (WSJ) s odvoláním na informované zdroje.
Musk oznámil záměr založit politickou stranu s názvem Amerika (America Party) v červenci po rozkolu s prezidentem Donaldem Trumpem ohledně jeho zákona o rozpočtu a daňových škrtech.
Musk se chystá podpořit Vance
Podnikatel se v poslední době soustředí na udržování vztahů s viceprezidentem J.D. Vancem, píše WSJ. Musk podle listu připustil, že založení nové strany by jeho vztah s Vancem poškodilo. Nejbohatší člověk na světě a jeho spojenci sdělili lidem blízkým Vanceovi, že miliardář zvažuje finančně podpořit Vance, pokud se rozhodne kandidovat v prezidentských volbách v roce 2028.
Musk podporoval Trumpa v loňské předvolební kampani. Podle údajů federální volební komise na ni vynaložil více než 290 milionů dolarů (asi 6,1 miliardy korun). Po Trumpově inauguraci vedl skupinu pro efektivitu státní správy (DOGE), kterou Trump pověřil rozsáhlými škrty ve federální sféře. V květnu Musk DOGE opustil.
Vance, jenž po Muskově veřejném sporu s Trumpem vyzval k usmíření, tento měsíc zopakoval svůj postoj a uvedl, že Muska požádal o návrat do řad republikánů, píše agentura Reuters.
VIDEO:Žijeme v období polykrize. Evropa není schopná se shodnout na zásadních věcech, snad se probudíme, řekl Salomon pořadu FLOW