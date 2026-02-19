Předplatné

Čína má na USA nejslabší páku za poslední čtvrtstoletí, ustoupila Londýnu a Oslu

Čína drží nejméně zahraničního dluhu Ameriky za poslední čtvrtstoletí

Jaroslav Bukovský
  • Čína momentálně drží nejmenší podíl amerického státního dluhu za poslední čtvrtstoletí.
  • Nejhladovější po dluhopisech Washingtonu byli v uplynulém roce investoři se sídlem ve Velké Británii. 
  • Peking namísto amerických bondů kupuje ty evropské. 

Nový lunární rok znamená pro Čínu v jistém ohledu návrat o více než dvě dekády zpět. Konkrétně v disciplíně, která by se dala s nadsázkou označit za svého druhu ekonomickou nadvládu nad Spojenými státy. A totiž v porci amerického dluhu, který Peking aktuálně drží. Dlouholetý ústup Číny od amerického dolaru totiž vyvrcholil právě v posledních měsících, kdy objem dluhopisů vlády ve Washingtonu v držení vlády v Pekingu klesl na nejnižší úroveň za poslední čtvrtstoletí.

Aktuálně tak říše středu tahá za nitky v případě jen zhruba sedmi procent dluhu Washingtonu drženého neamerickými investory. Ještě před začátkem pandemie to byl zhruba čtyřnásobek. 

„Čína neustále snižuje svoji expozici na americké státní dluhopisy a zároveň zvyšuje zásoby zlata, jelikož Peking diverzifikuje své rezervy, snižuje vystavení se volatilitě trhu a přehodnocuje své finanční vztahy s Washingtonem uprostřed prohlubujícího se geopolitického napětí,“ uvedla v polovině února na síti X datová platforma Infoindata. Jak uvádějí data amerického ministerstva financí, ke konci prosince loňského roku držela Čína americké státní dluhopisy za 683 miliard dolarů a byla tak třetím největším zahraničním věřitelem USA.

