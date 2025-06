NATO schválilo nové závazky, Rutte navrhl zvýšit obranné výdaje na pět procent HDP

Ministři obrany NATO dnes schválili nové alianční závazky, kterými mají přispět k obraně aliance, oznámil generální tajemník NATO Mark Rutte. K dosažení těchto cílů bude podle něj potřeba více financí. Rutte v této souvislosti navrhuje zvýšit cíl výdajů na obranu na pět procent HDP: 3,5 procenta by mělo být určeno na armádu a 1,5 procenta na širší výdaje spojené s bezpečností, například na infrastrukturu, kyberbezpečnost či budování zdravotních zařízení.

Pětiprocentní výdaje na obranu žádá i americký prezident Donald Trump, spojenci by měli dosáhnout shody na summitu v Haagu na konci června.

Rutte označil dnešní shodu na aliančních závazcích za historický milník. Závazky, neboli takzvané cíle výstavby schopností všech spojeneckých zemí, se upravují každé čtyři roky a rozdělují mezi státy úkoly, kterými mají přispět k obraně aliance. Detaily těchto plánů nejsou veřejné a pro každou spojeneckou zemi čítají desítky až stovky stránek. V budoucích závazcích pro Česko se podle zdrojů ČTK například hovoří o vybudování těžké brigády a rovněž o posílení protivzdušné obrany. Česko na dnešní schůzce v Bruselu zastupoval náměstek ministryně obrany Daniel Blažkovec.

Spojenci musí podle Rutteho investovat zejména do protivzdušné obrany, do raket dlouhého doletu či do pozemních formací.

Na dnešní schválení aliančních závazků bude navazovat právě summit NATO, který se koná 24. a 25. června. Dosavadní cíl, dvě procenta hrubého domácího produktu (HDP) domluvený už v roce 2014 splňuje či překračuje jen 22 z celkem 32 členů bloku.

Česko cíl splnilo v loňském roce a vydává na obranu 2,08 procenta HDP. Největší výdaje má nyní podle dubnových statistik Polsko (4,07 procenta HDP). Ani Spojené státy zatím pěti procent nedosahují, na obranu vydávají 3,19 procenta HDP.