Německo a Francie zvažují úplné ovládnutí výrobce tanků Leopard
- Německá vláda zvažuje, že by mohla společně s Francií převzít plně kontrolu nad evropským výrobcem tanků KNDS, s odvoláním na své zdroje o tom v úterý informoval list Handelsblatt.
- Na počátku července společnost KNDS odložila vstup na burzu, odradily ji výkyvy na trhu.
- Německo podle dosavadních informací mělo v plánu získat ve zbrojovce čtyřicetiprocentní podíl.
KNDS vznikla fúzí bývalé německé společnosti Krauss-Maffei Wegmann (KMW) a francouzské společnosti Nexter. Francie zatím drží v KNDS padesátiprocentní podíl, druhou polovinu akcií drží rodiny původních majitelů, které by měly podle dosavadního plánu 40 procent prodat německému státu. Součástí plánu také je, že by Paříž snížila svůj podíl na 40 procent, aby se vyrovnal podílu Berlína. Na konci června záměr německé vlády schválil rozpočtový výbor německého Spolkového sněmu. Nakonec ale společnost vstup na burzu odložila.
Podle listu Handelsblatt, který se odvolává na zdroje v německé vládě, by mohlo Německo společně s Francií převzít plně státní kontrolu nad KNDS. Bez dalších podrobností list uvedl, že se jedná i o dalších možnostech.
KNDS vyrábí hlavně tanky Leopard a Leclerc XLR, obrněné transportéry Boxer, pásová dělostřelecká vozidla a munici. Zaměstnává přibližně 11.000 lidí a v roce 2024 dosáhla tržeb 3,8 miliardy eur.