Obrana objednala 44 tanků Leopard 2A8 za více než 34 miliard korun
Ministerstvo obrany podepsalo smlouvu na nákup 44 tanků Leopard 2A8 od německého výrobce KNDS. Celková cena včetně přizpůsobení techniky české armádě činí více než 34 miliard korun s DPH, dalších pět miliard je vyčleněno na kurzovou a inflační rezervu. První stroje má armáda získat v roce 2028, dodávky potrvají do roku 2031.
Česko se ve čtvrtek podpisem připojilo k rámcové dohodě německého ministerstva obrany s výrobcem KNDS, společný nákup umožňuje podle českého ministerstva obrany snížit jednotkovou cenu tanků. Záměr připojit se k nákupu tanků Leopard 2A8 oznámila vláda loni v červnu. Premiér Petr Fiala (ODS) tehdy uvedl, že Česko plánuje nakoupit až 77 tanků v šesti modifikacích za více než 52 miliard korun.
V první fázi Česko nakoupí 44 velitelských a bojových tanků za téměř 33 miliard korun s DPH. Součástí ceny jsou systémy vlastní a protiminové ochrany i integrovaná logistická podpora zahrnující náhradní díly či školení. Dalších jeden a půl miliardy korun s DPH Česko vynaloží na přizpůsobení tanků pro potřeby české armády. Částka zahrnuje například komunikační a spojovací prostředky, kamuflážní nátěr, národní označení a kulomety. Smlouvu o bohemizaci ve črtvtek na ministerstvu se zástupcem KNDS podepsal vrchní ředitel sekce vyzbrojování a akvizic ministerstva obrany Lubor Koudelka, stejně jako závaznou objednávku tanků.
Nové tanky vybaví především přáslavický 73. tankový prapor. Některé dostane k výcviku Vojenská akademie ve Vyškově, dalšími bude částečně přezbrojen 153. ženijní prapor v Olomouci. Předpokládaná doba životnosti je 30 let, tanky by tak v české armádě měly sloužit do roku 2060.
Rozšíření nákupu
Rámcová dohoda umožní ministerstvu v budoucnu nakoupit vedle 44 velitelských a bojových dalších až 14 tanků Leopard 2A8 ve stejných verzích. Pořízeny budou podle finančních možností resortu. Obrana plánuje i nákup 17 až 19 tanků Leopard 2A8 v dalších čtyřech modifikacích, a to tanky vyprošťovací, mostní, ženijní a pro výcvik řidičů. „Na tuto akvizici bude uzavřena separátní smlouva (nebo smlouvy), pokud Německo dokončí jednání s dodavateli," poznamenal úřad. Celkem by tak česká armáda měla v budoucnu disponovat minimálně 61 tanky Leopard 2A8, v maximálním počtu jich bude 77.
Součástí nákupu je i zapojení českého obranného průmyslu, na ministerstvu ve čtvrtek zástupci KNDS a vrchní ředitelka sekce průmyslové spolupráce ministerstva obrany Radka Konderlová podepsali dohodu o průmyslové spolupráci. Společností bude podle ministerstva minimálně 11 v hodnotě téměř dvě miliardy korun. Podílet se mají zejména na výrobě jednotlivých komponent tanků. Zapojí se nejen do výroby strojů pro Česko, ale i do dodávek pro další zákazníky. Dohoda předpokládá rovněž zapojení do zajištění životního cyklu tanku.
Ministerstvo už loni v prosinci uzavřelo smlouvu na dodání 14 bojových tanků Leopard 2A4 za téměř čtyři miliardy korun bez DPH s firmou Rheinmetall Landsysteme. Dříve Německo darovalo Česku za pomoc Ukrajině tři desítky bojových a vyprošťovacích tanků Leopard 2A4. Tanky Leopard v české armádě nahrazují stroje sovětské výroby T-72, které podle ministerstva nesplňují podmínky moderního bojiště.